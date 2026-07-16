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Leitura labial revela briga de casal de torcedores na Copa

Flagrante foi feito durante confronto entre África do Sul e Coreia do Sul

Por Giovanna Fraguito 16 jul 2026, 14h39 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h47
Casal na Copa do Mundo
 (./Reprodução)
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Leitura labial revela briga de casal de torcedores na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Um vídeo de um casal sul-africano discutindo durante uma partida da Copa do Mundo chamou a atenção nas redes sociais e ganhou uma nova interpretação após uma especialista em leitura labial analisar as imagens. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a profissional Nicola Hickling acredita ter identificado parte do diálogo entre os dois torcedores. As imagens mostram o casal nas arquibancadas durante o confronto entre África do Sul e Coreia do Sul, em Monterrey. Nas imagens, a mulher aparece torcendo com uma bandeira ao lado do homem, até que os dois começam uma discussão.

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Segundo a análise de Hickling, o desentendimento começou depois que a torcedora acertou acidentalmente um garoto próximo com a bandeira. Após se desculpar, ela teria notado que o homem que a acompanhava não parava de olhar o celular. “Não há nada para ver. Os rapazes tiraram fotos e enviaram para mim”, disse o homem. A mulher então teria questionado: “Por que você está olhando?”. O homem, por sua vez, teria respondido: “Não estou olhando para outras mulheres.”

Ainda conforme a leitura labial, a conversa teria seguido com os dois trocando reclamações. Em determinado momento, o homem teria dito: “Talvez seja por isso que não menciono as coisas.” A mulher teria reagido com: “Já chega.”

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