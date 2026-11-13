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Leão XIV faz retorno emocionante a Chiclayo, cidade peruana onde foi bispo antes de ser papa

No Peru, ele diz que está 'superando' problemas de saúde, semanas após operação para retirada de câncer no pulmão

Por Sophia Paiva 13 nov 2026, 16h20
Homem de meia-idade, careca, vestido de papa com batina branca e crucifixo, acena sorrindo de dentro de um papamóvel branco. Multidão com celulares erguidos registra o momento.
Papa Leão XIV durante passagem pelo Peru (Mariana Bazo/Getty Images)
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Leão XIV faz retorno emocionante a Chiclayo, cidade peruana onde foi bispo antes de ser papa Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV retornou nesta sexta-feira, 13, a Chiclayo, no norte do Peru, onde foi bispo por cerca de oito anos. Centenas de milhares de fiéis receberam o pontífice sob o sol intenso dos Pampas de Pimentel, uma vasta extensão árida próxima ao Oceano Pacífico, a 15 quilômetros da cidade peruana, onde ele celevrou uma missa.

Durante sua chegada, algumas pessoas erguiam seus bebês, que receberam a bênção de Leão XIV do papamóvel, enquanto ele percorria a esplanada em meio a aplausos e gritos entusiasmados. Militares distribuíam garrafas de água e bombeiros lançavam jatos de água para refrescar a multidão, sob temperaturas próximas dos 30°C.

“Que alegria voltar a Chiclayo!”, exclamou o líder católico ao iniciar sua homilia. “Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelas orações, em particular pela minha saúde”, disse o pontífice, que afirmou estar “superando”, “com a ajuda de Deus”, seus problemas de saúde, em meio a “momentos de provação”. A declaração foi recebida com uma explosão de aplausos.

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O papa, de 71 anos, foi submetido em meados de outubro a uma cirurgia para retirar um nódulo cancerígeno de um dos pulmões. Por algum tempo, houve dúvidas sobre a possibilidade de realizar sua intensa viagem de 12 dias pela América do Sul, iniciada no Uruguai, que passou pela Argentina e tem como última etapa o Peru, onde ele viveu por quase duas décadas.

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+ Peru inaugura estátua de 14 metros em homenagem a Leão XIV antes de visita do papa

“Talvez não tenha nascido” no Peru, “mas tem esse coração chiclayano”, disse à agência AFP César Arroyo, um devoto de 65 anos, que caminhou 10 quilômetros para assistir à missa, empurrando um carrinho com uma estátua de Cristo.

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Cronograma intenso

O primeiro papa americano, que também tem nacionalidade peruana e saudou sua “querida diocese de Chiclayo” após ser eleito como líder da Igreja Católica, chegou à sua “segunda pátria” na quarta-feira. No domingo, sua resistência será colocada à prova: ele visitará quatro cidades, incluindo Cusco, nos Andes, a 3.400 metros de altitude.

Além da missa nos Pampas de Pimentel e de encontros com o clero e estudantes, Leão XIV visitará em privado a Capela São Óscar Romero, que ele ajudou a reconstruir em um dos bairros mais modestos de Chiclayo.

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Em frente à catedral, Cyntia López, operadora de turismo de 53 anos, afirmou à AFP ter recebido a bênção do então bispo Robert Francis Prevost (ou “padre Roberto”, como foi apelidado no Peru) em um momento difícil de sua vida. “Ele sempre foi muito bom, muito caridoso com as pessoas humildes, muito trabalhador”, lembra.

Já Pahola Rojas, uma secretária de 40 anos, o recorda como um sacerdote acessível. “Era possível encontrá-lo na rua, como qualquer um de nós, passeando, cumprimentando e conversando”, conta. “Ele gerava muita confiança” e tinha “muito carisma”.

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(Com informações da AFP)

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