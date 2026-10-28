Leão XIV celebra quase um século de parceria com a Mercedes-Benz

O papa Leão XIV, 71, recebeu executivos da Mercedes-Benz nesta quarta-feira, 28, no Vaticano, para celebrar quase um século de parceria entre a montadora alemã e a Santa Sé. O encontro, realizado antes da audiência geral, marcou a exposição Um Século do Papamóvel, que reúne veículos históricos utilizados pelos pontífices. A relação começou em 1930, quando o papa Pio XI recebeu um Mercedes-Benz Nürburg 460, primeiro automóvel usado regularmente por um líder da Igreja Católica. “Ao longo das décadas, o papamóvel deixou de ser apenas um meio de transporte para se tornar um instrumento de encontro”, afirmou Leão XIV, destacando a importância dos veículos para aproximar os papas dos fiéis.

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Durante a reunião, o pontífice também relembrou a entrega do primeiro papamóvel totalmente elétrico ao seu antecessor, Francisco, para o Jubileu de 2025, e incentivou a montadora a investir em tecnologias sustentáveis. A exposição, aberta ao público a partir desta quinta-feira, 29, nos Museus do Vaticano, apresenta oito modelos históricos da Mercedes-Benz, incluindo veículos adaptados para permitir maior visibilidade e contato dos pontífices com a população. A mostra ficará em cartaz até 31 de janeiro de 2027.