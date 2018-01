‘Le Monde’ chama Lula de “pai dos pobres” ao noticiar julgamento

1. Repercussão da condenação de Lula no 'Le Monde' zoom_out_map 1 /11 'Le Monde' chama Lula de "Pai dos Pobres" (./Reprodução)

Os principais veículos de imprensa mundial noticiaram nesta quarta-feira a confirmação da sentença contra ex-presidente Luís Inácio “Lula” da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em julgamento da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com diferentes graus de destaque e posicionamento sobre o assunto.

Entre as principais chamadas estava a do Le Monde, jornal mais prestigioso da França. O periódico se refere a Lula no subtítulo de sua manchete como “o pai dos pobres” e explica que os três juízes da Corte de apelação de Porto Alegre reconheceram por unanimidade a culpabilidade do ex-presidente por corrupção.

Sem politizar o assunto, o jornal Diário de Notícias, de Portugal, informa sobre a manutenção e a ampliação de pena da sentença anterior contra Lula e explica a seus leitores que o julgamento “poderá influenciar o desenvolvimento do processo político brasileiro antes das eleições presidenciais de outubro, nas quais o ex-presidente pretende apresentar-se como candidato do Partido dos Trabalhadores (PT)”.

No Reino Unido, a BBC, canal de televisão público do país, deu o assunto como breaking news (termo inglês utilizado para notícias e manchetes urgentes) tanto em seus canais televisivos quanto em suas plataformas online. O título inicial da rede britânica era “Ex-presidente Lula do Brasil perde apelação”.

O correspondente Dom Phillips, do também britânico The Guardian, de tradicional posicionamento esquerdista, trouxe um texto bastante neutro sobre o assunto, no qual explicava as origens do processo contra Lula e como funcionaria o andamento judicial do caso. O jornal destaca a unanimidade da manutenção da sentença anterior contra o ex-presidente e o aumento, também unânime, da pena de nove anos e seis meses para doze anos e um mês decididos pelo TRF-4.

Na Espanha, o El País noticiou a reação da bolsa de valores no Brasil –que encerrou o pregão com alta de 3,72%– à manutenção da sentença contra o ex-presidente e apresentou os argumentos a favor e contra a condenação. O jornal noticiou que a decisão dificulta as aspirações políticas da esquerda brasileira em reeleger Lula, mas lembra que ele ainda tem recursos judiciais possíveis que podem evitar sua desqualificação política imediata.

Enquanto isso, o espanhol El Mundo destacou o duro golpe que a decisão representa para “o presidente mais valorizado da história do Brasil”. O jornal chama atenção para a defesa do ex-presidente, destacando os episódios em que uma funcionária do TRF-4 pediu a condenação de Lula nas redes sociais e o momento em que a justiça utilizou uma reportagem de O Globo como prova. A publicação também deu destaque às manifestações a favor e contra Lula, dando ênfase à atual polarização política do país.

Na vizinha Argentina, o jornal El Clarín optou por explicar quais são as acusações que pesam contra Lula e quais serão os próximos passos da promotoria e da defesa do ex-presidente após a decisão de hoje, qualificada como “duro revés” para o político.

O La Nación, outro jornal argentino, abordou o impacto que a sentença pode ter nas eleições de outubro e a reação de diversos apoiadores do PT no Brasil. A publicação traz boa parte dos argumentos de defesa de Lula, citando o ex-presidente, seu advogado, bem como a resposta de seguidores do ex-presidente à confirmação da sentença.

O La Patilla, site de notícias mais acessado da Venezuela, destaca em artigo que Lula é o “político mais popular do país” e um “ícone da esquerda brasileira”. O site traz em sua cobertura citações do ex-presidente no Twitter e trechos do discurso de um dos juízes do TRF-4. No entanto, seu principal enfoque é a mudança do cenário eleitoral que a decisão pode causar, frisando que Lula até aqui é o candidato mais bem cotado para a presidência.

Nos Estados Unidos, o The New York Times trouxe o título “Corte mantém condenação de ex-líder, deixando corrida presidencial do Brasil de ponta-cabeça” em sua matéria assinada pelo correspondente do jornal no Brasil, Ernesto Lodoño. O periódico destaca que “o julgamento é uma vitória para os promotores” do caso, afirmando que esses promotores conseguiram caracterizar Lula como “peça-fundamental no sistema político endemicamente corrupto do Brasil”.

A matéria sai um dia após o mesmo jornal publicar um editorial opinativo assinado por Mark Weisbrot, no qual afirmava que a condenação de Lula “empurra a democracia brasileira para o abismo”.

Por fim, o The Washington Post, outro grande jornal dos Estados Unidos, traz um prognóstico em sua manchete: “Corte brasileira sustenta condenação por corrupção contra ex-presidente Lula, potencialmente encerrando a carreira do icônico líder latino-americano”.