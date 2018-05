Lava de vulcão deixa homem gravemente ferido no Havaí

A erupção do vulcão Kilauhea, no Havaí (EUA), deixou um homem gravemente ferido ao ser atingido por respingos de lava na varanda de seu apartamento, no terceiro andar de um prédio, segundo informou a imprensa local neste domingo.

O homem foi atingido na perna, segundo uma porta-voz do condado do Havaí, Janet Snyder, ouvida pela rede de televisão HawaiNewsNow. “A lava o atingiu abaixo do joelho e destroçou tudo dali para baixo”, afirmou Snyder.

O homem, que não foi identificado, foi internado em um hospital.

“Ouvi que o ferimento na perna foi bastante grave”, afirmou o administrador de Defesa Civil do condado do Havaí, Talmadge Magno, ao jornal Honolulu Star-Advertiser.

Além disso, na noite de sábado, um rio de lava cruzou uma estrada e entrou no oceano, segundo a Defesa Civil, que governa a ilha onde fica o vulcão.

As autoridades do arquipélago advertiram que a entrada da lava quente no oceano pode poluir o ar com uma substância conhecida em inglês como “laze”, pela combinação das palavras “lava” e “haze” (“neblina”).

Esse fenômeno cria particulas tóxicas que entram em contato com o ar e podem provocar “irritação nos pulmões, nos olhos e na pele”, informou a Defesa Civil.

Desde que o vulcão Kilauea entrou em erupção, no último dia 3, mais de 1.700 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas.

Antes da meia-noite de sábado, o vulcão teve uma nova explosão que, apesar de sua curta duração, gerou uma coluna de cinzas de mais de 3.000 metros de altura.