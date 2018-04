Ladrões no Chile se vestem como em La Casa de Papel para assalto

Série que se tornou um fenômeno entre usuários da Netflix, La Casa de Papel atravessou as fronteiras da Espanha e está influenciando a criminalidade no Chile. Um grupo de 10 assaltantes foi interceptado pela polícia tentando roubar um caixa eletrônico no bairro de Maipú, na capital Santiago, usando macacões vermelhos, assim como na trama.

Segundo ao polícia chilena, os ladrões utilizaram um gás para explodir o caixa eletrônico. Porém, conseguiram pegar pouco dinheiro, pois logo o sistema de segurança foi ativado e os policiais chegaram.

Durante a fuga, os criminosos trocaram tiros com os agentes. Um dos bandidos foi baleado e precisou ser socorrido e levado ao hospital. Pelo menos dois suspeitos foram presos.

Segundo testemunhas do crime, os ladrões usavam os macacões vermelhos, porém não as máscaras com o rosto do pintor Salvador Dalí. Na trama de La Casa de Papel, um grupo de assaltantes invade e faz reféns na Casa da Moeda de Madri, usando macacões e máscaras para não serem identificados.