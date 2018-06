Kim visita pontos turísticos de Singapura horas antes de reunião com Trump

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, que raríssimas vezes deixou a Coreia do Norte desde que assumiu o poder em 2011, está aproveitando seu compromisso em Singapura para conhecer os pontos turísticos da Cidade-Estado, apenas algumas horas antes de sua tão aguardada reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na noite desta segunda-feira (horário local), a primeira parada de Kim foi um parque à beira-mar com instalações futurísticas, o Gardens by the Bay, que ostenta a maior estufa de vidro e a maior cachoeira interna do mundo.

Policiais e transeuntes também foram vistos se reunindo do lado de fora do hotel Marina Bay Sands, cuja estrutura se assemelha a de uma prancha sobre três colunas na foz do rio de Singapura.

1. Singapura zoom_out_map 1 /12 Pôr do sol na Baía dos barcos em Singapura (//iStock)

2. Singapura zoom_out_map 2 /12 Ponte Alkaff em Robertson Quay, Singapura (//iStock)

3. Singapura zoom_out_map 3 /12 Ponte Helix na Baía dos barcos em Singapura (//iStock)

4. Singapura zoom_out_map 4 /12 Vista geral da Supertree Grove no jardim da baía (//iStock)

5. Singapura zoom_out_map 5 /12 Casa históricas em Clarke Quay, Singapura (//iStock)

6. Hotel St. Regis zoom_out_map 6 /12 Fachada do Hotel St. Regis (Ore Huiying/Getty Images)

7. Hotel St. Regis zoom_out_map 7 /12 Suíte do Hotel St. Regis (Munshi Ahmed/Bloomberg/Getty Images)

8. Hotel St. Regis zoom_out_map 8 /12 Suíte master do Hotel St. Regis (Munshi Ahmed/Bloomberg/Getty Images)

9. Hotel Fullerton zoom_out_map 9 /12 Hotel Fullerton localizado próximo ao rio Singapura (//iStock)

10. Hotel Fullerton zoom_out_map 10 /12 Vista noturna da fachada do Hotel Fullerton (//iStock)

11. Hotel Fullerton zoom_out_map 11 /12 Área externa do Hotel Fullerton com quadra flutuante (Suhaimi Abdullah/TAG Heuer/Getty Images)

12. Hotel Fullerton zoom_out_map 12/12 Área comum do Hotel Fullerton (Ore Huiying/Getty Images)

O Ministro de Relações Exteriores de Singapura, Vivian Balakrishnan, surpreendeu ao postar em seu Twitter uma selfie ao lado de um Kim sorridente, juntamente com o Ministro da Educação de Singapura, Ong Ye Kung.

O líder, cuja idade é estimada em 34 anos, não deixou seu país desde que assumiu o poder em 2011, a não ser para visitar a China e o lado sul-coreano da zona desmilitarizada da fronteira que separa as duas Coreias.

A delegação norte-coreana está aproveitando o luxo que uma das cidades mais ricas do mundo pode oferecer. Está hospedada no hotel cinco estrelas St. Regis, onde o lobby tem um piso de mármore, lustres extravagantes e grandes obras de artes penduradas nas paredes. O buffet de café da manhã custa 35 dólares por pessoa, o mesmo que a maioria dos norte-coreanos ganha em um mês.

Entre os cerca de 30 norte-coreanos vistos no café da manhã na segunda-feira, estavam alguns dos homens mais poderosos do regime, normalmente apenas vistos por observadores da Coreia do Norte em fotografias publicadas pela imprensa estatal enquanto se apresentam em eventos oficiais.

A reunião com o presidente americano será às 9h da manhã de terça-feira (12), no horário loca (22h desta segunda-feira no horário de Brasília). A Casa Branca informou mais cedo que os dois líderes conversarão a sós ao começo da cúpula.

(Com Reuters)