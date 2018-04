Kim Jong-un recebe delegação chinesa em nova aproximação diplomática

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, reuniu-se com autoridades chinesas em Pyongyang e defendeu um reforço da relação com Pequim, informou neste domingo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Kim encontrou Song Tao, chefe do departamento internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que acompanhava um grupo de artistas que participou do festival anual da primavera e da amizade em Pyongyang para comemorar o nascimento, em 1912, do fundador do regime Kim Il-Sung.

Esta visita acontece semanas depois da estreia diplomática do líder norte-coreano, que viajou a Pequim, onde se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. Até então, desde que assumiu o poder em 2011, Kim Jong-Un não havia visitado o exterior.

Kim Jong Un deve se encontrar com o presidente sul-coreano, Moon Jae-In, em 27 de abril, antes de uma reunião histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda sem data definida.

A KCNA também publicou uma nota sobre a esposa de Kim, o que é relativamente incomum, indicando que ela participou de um show de artistas chineses na ausência do marido.

A China participou de todas as edições do festival desde 1986, com exceção de 2016.