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Em visita a usinas de enriquecimento de urânio, Kim Jong-un defendeu a ampliação do arsenal atômico da Coreia do Norte. O gesto ocorre logo após o ditador ignorar um convite de Donald Trump para um encontro diplomático, reforçando a postura irredutível de Pyongyang sobre suas armas nucleares.

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O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou instalações de enriquecimento de urânio e defendeu a construção de mais armas atômicas na quarta-feira 25, defendendo que o país amplie sua capacidade de lançar ogivas a partir de diferentes plataformas.

Fotos da visita foram divulgadas nesta quinta-feira (26) pela agência de notícias estatal KCNA, dias após Kim ignorar a oferta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um encontro durante sua recente visita à Ásia. Em seu primeiro mandato, o americano manteve três reuniões com o ditador para negociar um acordo nuclear, sem sucesso. Ele sugeriu que a cúpula sugerida não ocorreu devido à agenda cheia às margens de cúpulas nas Filipinas e na China, na semana passada.

“O setor de fabricação de armas nucleares deve prestar atenção ao uso de armas nucleares táticas para diferentes missões em múltiplos domínios”, afirmou Kim, segundo a agência estatal de notícias KCNA.

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Ele destacou ainda que as capacidades nucleares do país já são uma “realidade” e disse que o país não vai abrir mão do status de potência nuclear, que considera “absolutamente inviolável”, e ameaçou tratar qualquer tentativa de contestar essa condição como uma declaração de guerra.

Trata-se de “uma tarefa importante e urgente decorrente do valor militar das armas nucleares táticas na guerra moderna e da realidade inevitável que se apresenta na fronteira com o Estado inimigo mais perigoso”, acrescentou.

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Exibição de força

Fotos divulgadas pela KCNA mostram Kim, ao lado de dois funcionários, observando fileiras do que parecem ser ogivas nucleares. Partes dos objetos aparecem desfocadas, e algumas ogivas têm a ponta pintada de vermelho. Especialistas afirmam que Kim provavelmente quer exibir seu arsenal nuclear em evolução, a espinha dorsal de seu regime autoritário, e reafirmar sua rejeição a qualquer futura negociação sobre o desmantelamento de seu programa nuclear.

Reiterando o compromisso de seu país com as armas nucleares, Kim descreveu sua política nuclear como “um elemento fundamental para garantir a soberania da República, consagrada na lei suprema do Estado”. “Nossa capacidade nuclear já se tornou uma realidade”, declarou.

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Pyongyang incorporou sua política de armas nucleares à Constituição em 2023, um ano depois de aprovar uma lei que declarou irreversível sua condição de potência nuclear.

Não há um número oficial confirmado, mas as estimativas mais recentes apontam que a Coreia do Norte tem entre 50 e 120 ogivas nucleares. O país não divulga o tamanho exato do seu arsenal