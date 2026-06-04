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Kim Jong-un visitou nova fábrica de material nuclear e prometeu expandir o arsenal atômico da Coreia do Norte em ritmo exponencial. A capacidade de produção dobrou em 5 anos, revelando uma nova fase do programa, agora focado na produção em escala industrial, gerando preocupação internacional. O país não pretende retomar negociações de desnuclearização.

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O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou uma nova instalação de produção de material nuclear para armas e prometeu expandir o arsenal atômico de Pyongyang em “ritmo exponencial”, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 4, pela agência estatal KCNA.

Em imagens divulgadas pela agência, o líder norte-coreano aparece inspecionando uma nova instalação dedicada à produção de material nuclear para armas e anunciando planos para acelerar a expansão do arsenal atômico do país.

Segundo a mídia estatal, Kim afirmou que a Coreia do Norte pretende “reforçar as forças nucleares do nosso Estado a um ritmo exponencial” e declarou que a capacidade de produção de material nuclear para armamentos mais que dobrou nos últimos cinco anos.

O desenvolvimento de armas nucleares tornou-se uma das prioridades do regime após o fracasso das negociações de desnuclearização com os Estados Unidos. Entre 2018 e 2019, Kim realizou três encontros históricos com Donald Trump durante o primeiro mandato do republicano, mas as conversas terminaram sem acordo e abriram caminho para uma nova fase de fortalecimento militar do país asiático.

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Desde então, Pyongyang acelerou investimentos em armas estratégicas, ampliou sua infraestrutura nuclear e retomou testes de mísseis de longo alcance. Em janeiro de 2021, Kim lançou um plano quinquenal para modernizar as Forças Armadas e expandir a capacidade nuclear do país, meta que voltou a ser celebrada durante a visita à nova instalação.

Embora a localização da fábrica não tenha sido revelada, as imagens divulgadas pelo regime mostram o líder norte-coreano caminhando entre longas fileiras de centrífugas — equipamentos utilizados no enriquecimento de urânio, etapa fundamental para a produção de material físsil destinado a armas nucleares.

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A visita ocorre em meio a crescentes preocupações internacionais sobre o avanço do programa atômico do país. Um relatório divulgado em março pelo Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos estima que o país já possua material suficiente para fabricar até 90 ogivas nucleares e tenha montado aproximadamente 50 delas.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou recentemente que monitora pelo menos duas instalações de enriquecimento de urânio em operação na Coreia do Norte, localizadas em Yongbyon e Kangson. A entidade também acompanha a construção de um novo complexo em Yongbyon que apresenta características semelhantes às observadas em outras instalações nucleares do país.

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Em depoimento ao Congresso americano em abril, o diretor da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, James Adams, afirmou que Pyongyang provavelmente está construindo uma instalação adicional de enriquecimento de urânio no complexo de Yongbyon.

Especialistas veem nas imagens divulgadas nesta semana um sinal de que o programa nuclear norte-coreano entrou em uma nova fase. Para Hong Min, pesquisador do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, em Seul, o regime busca demonstrar que já não está concentrado apenas em pesquisa e desenvolvimento, mas na produção em escala industrial.

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A avaliação é reforçada pelo destaque dado pelo próprio regime à infraestrutura da nova fábrica. Diferentemente das tradicionais imagens de lançamentos de mísseis ou desfiles militares, as fotografias mostram salas de controle, sistemas de tubulação e módulos de processamento, numa aparente tentativa de demonstrar que a capacidade produtiva do programa nuclear está consolidada.

Nos últimos anos, a Coreia do Norte também realizou testes de mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir qualquer região do território americano, segundo a Avaliação Anual de Ameaças de 2026 divulgada pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos.

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Ao encerrar a visita, Kim elogiou os cientistas envolvidos no programa atômico e afirmou que o potencial nuclear do país alcançou um nível “inconcebível”, reforçando a mensagem de que Pyongyang não pretende retomar, ao menos por enquanto, negociações para limitar seu arsenal.