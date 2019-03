Kim Jong-un encerra visita ao Vietnã e retorna de trem à Coreia do Norte

Neste sábado 2, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, partiu de trem outra vez a Pyongyang desde o Vietnã, onde concluiu uma visita de Estado de dois dias posterior a sua fracassada cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói.

Kim, que na sexta-feira participou de um jantar de gala com as principais autoridades do país, terminou este sábado sua visita após ir ao mausoléu do herói nacional vietnamita Ho Chi Minh, com quem seu avô Kim Il-sung se reuniu em Hanói em 1964 na última visita oficial de um líder norte-coreano ao Vietnã.

Após a curta parada, percorreu de carro os 170 quilômetros que separam Hanói da estação de Dong Dang, na fronteira com a China, onde embarcou em seu trem blindado para voltar a seu país.

Uma multidão agitando bandeiras vietnamitas e norte-coreanas se despediu de líder na entrada do terminal ferroviário.

Kim se reuniu com Trump no Vietnã entre quarta e quinta-feira. Até o abrupto fim do encontro, todos os sinais indicavam uma sintonia entre ambos: Trump chamou Kim de “grande líder” e o ditador norte-coreano declarou que não teria se encontrado com o presidente americano se não tivesse interesse na desnuclearização.

Porém, a cúpula terminou sem acordo e antes do previsto, com o cancelamento do almoço diplomático entre os dois e da cerimônia de encerramento – na qual era esperado que assinassem um termo. Nesta quinta-feira, 28, a Casa Branca informou que novos encontros podem ser realizados no futuro para discutir a questão da desnuclearização da península coreana, mas não marcou uma data.

