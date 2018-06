Kim está pronto para abrir mão de seu arsenal nuclear, diz Pompeo

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse nesta quinta-feira (7) que o ditador Kim Jong-un informou pessoalmente que a Coreia do Norte está pronta para abrir mão de seu arsenal nuclear.

O chefe da diplomacia americana é o mais alto funcionário dos Estados Unidos a se reunir com o norte-coreano e é uma figura-chave nos preparativos da cúpula histórica de 12 de junho entre Kim e o presidente americano, Donald Trump.

“Ele me disse pessoalmente que está preparado para a desnuclearização, que entende que o modelo atual não funciona”, declarou Pompeo em entrevista na Casa Branca. Entende “que isto tem que ser grande e audacioso e que temos que acordar fazer mudanças importantes”.

Depois da cúpula entre Kim e Trump, Pompeo viajará para China, Japão e Coreia do Sul para informar aos principais atores os próximos passos do esforço diplomático. “Proporcionarei uma atualização e destacarei a importância de implementar todas as sanções impostas à Coreia do Norte”, afirmou.

Nesta quinta-feira, ao final de um encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, Trump afirmou esperar a “normalização” das relações entre seu país e a Coreia do Norte, mas advertiu que estará “totalmente pronto para cair fora”, se for necessário.

“Eu tenho que estar preparado para cair fora. Espero que não seja necessário”, afirmou Trump à imprensa, ao lado de Abe no jardim da Casa Branca.

O presidente acrescentou que estaria aberto a receber uma visita de Kim aos Estados Unidos, “se as coisas saírem bem” durante seu histórico encontro com o norte-coreano em Singapura.

(Com AFP)