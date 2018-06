Kim e Trump pousam em Singapura em busca de “resultados positivos”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrissou em seu avião Air Force One em uma base aérea de Singapura na noite de domingo, 8h21 hora local.

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou cinco horas antes, em um aeroporto comercial. Kim voou pela companhia aérea Air China.

Em um encontro com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong em sua residência, Kim agradeceu as condições excelentes oferecidas pelo país anfitrião. “Se o encontro produzir resultados positivos, o esforço do governo de Singapura será registrado na história para sempre“.

O líder norte-coreano Kim Jong-un chega em Singapura para se encontrar com o presidente americano Donald Trump – 10/06/2018

Na manhã da terça-feira, 12 de junho, Kim e Trump se encontrarão para falar sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. A reunião, está marcada para 9h da manhã no horário local – 22h no Brasil.