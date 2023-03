Kiev acusa Moscou de plantar gangues adolescentes na Ucrânia

Autoridades da Ucrânia acusaram a Rússia na noite de quinta-feira 2 de tentar plantar gangues criminosas, compostas por adolescentes, em território ucraniano. Segundo Kiev, os grupos são inspiradas em uma série de anime japonesa, e estão saindo às ruas para brigas em massa.

O nome das gangues é conhecido como “Redan PMC”. O nome Redan é derivado de Gen’ei Ryodan, um grupo de criminosos e uma série de anime japonesa chamada “Hunter x Hunter”, enquanto o acrônimo PMC significa Private Military Company, ou Companhia Militar Privada, que ganhou fama pelo grupo mercenário Wagner.

Inicialmente, a tendência começou em Moscou, entre jovens que queriam lutar contra gangues de torcidas organizadas de futebol. Os membros marcam os encontros pelo aplicativo Telegram.

Os membros da gangue usam cabelo preto, calça xadrez e um moletom preto com o desenho de uma aranha e o número quatro. Nas redes sociais, já circulam diversos vídeos de confusões criadas pelos adolescentes. Existem relatos que o grupo se reúne para ataque pessoas que não têm “aparência russa” em shoppings de Kiev. Também há relatos de brigas dentro do metrô.

It has emergence a new #militia in #Moscow, created by teenagers called "#PMC #Redan".

One of the distinctive features are black hair, clothes & a spider with the number "4" on the jackets.

The #Russian PMC attacks people of non-Russian appearance in Moscow shopping malls. pic.twitter.com/X548wZ1fat

— Erik Korsas (@KorsasErik) February 24, 2023