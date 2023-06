Kherson tem fuga em massa de moradores após enchente de represa destruída

As enchentes no sul da Ucrânia, provocadas pela destruição de uma represa ligada a uma usina hidrelétrica, devem atingir o pico nesta quarta-feira, 7. Centenas de milhares de moradores da região de Kherson precisaram fugir e abandonar suas casas, agora submersas. Tanto Kiev quanto Moscou trocam acusações pelo ataque à estrutura, que classificam como um ato de sabotagem durante a guerra.

Imagens registradas em Kherson mostram residentes atravessando ruas inundadas com crianças nos ombros, cachorros nos braços e pertences em sacolas plásticas. Equipes de resgate usam barcos de borracha para vasculhar áreas onde a água chega acima da altura da cabeça.

This is Kherson right now. 📸 via AP/Libkos. pic.twitter.com/ILOS14fZWU — UNITED24.media (@United24media) June 7, 2023

Ukrainian emergency workers are saving animals from flooded parts of #Kherson region 💔 📷 Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/Q6DS7PM3bn — UkraineWorld (@ukraine_world) June 7, 2023

📸 @Liberov #Kherson now: “Slowly but surely raise the water level. There are not many people, everyone gathers things in an organized manner and leaves their homes.”#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/uOmJwEkdet — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) June 7, 2023

A Ucrânia e a Rússia se acusam mutuamente de destruir, de forma deliberada, a barragem de Nova Kakhovka como um ato de sabotagem, em um importante ponto de virada na guerra.

A Ucrânia diz que 42 mil pessoas correm risco direto de inundações e centenas de milhares ficarão sem acesso à água potável.

Em certas regiões, a torrente do rio Dnipro chega acima do telhado das casas. Um zoológico à beira do rio no lado russo inundou, matando todos os animais.

Segundo a agência de notícias Reuters, os moradores atribuíram o desastre às tropas russas, que controlavam a barragem.

A Rússia impôs estado de emergência nas partes da província de Kherson que controla, onde muitas cidades e vilarejos ficam nas planícies abaixo da represa. Moradores de lá disseram à Reuters que os soldados russos que patrulham as ruas ameaçam qualquer civil que se aproxima dessas regiões.