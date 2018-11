Khashoggi: Erdogan diz que entregou ‘registro’ de execução a países

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou, neste sábado 10, a existência de gravações sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Khashoggi, que escrevia para o jornal The Washington Post, era crítico do regime de seu país e vivia em autoexílio nos Estados Unidos.

Erdogan afirma que compartilhou o material com Arábia Saudita, Estados Unidos e França. Não há confirmação se o conteúdo se trata de áudio ou vídeo. “Demos as gravações (…) à Arábia Saudita, a Washington, aos alemães, aos franceses, aos ingleses”, declarou Erdogan em coletiva de imprensa.

A presidência turca disse que autoridades do país puderam acessar as gravações, mas não receberam nenhum documento escrito.

O jornal turco “Sabah”, que é alinhado com o governo, também afirmou neste sábado que os assassinos de Khashoggi se desfizeram de seu corpo, despejando-o no sistema de encanamento depois de ter sido dissolvido em ácido.

Segundo o jornal, investigadores consideram que o corpo do jornalista crítico do regime saudita foi dissolvido em ácido e que, uma vez atingida a consistência suficientemente líquida, os autores do crime se desfizeram dele, despejando-o no ralo. O exame de amostras extraídas do encanamento da casa do cônsul saudita em Istambul permitiu detectar restos de ácido, disse o veículo, que não cita a fonte da informação.

Khashoggi foi assassinado em 2 de outubro, no consulado saudita em Istambul, onde tinha ido resolver um trâmite administrativo para poder se casar.

‘Apagar’ as provas

Depois de negar inicialmente o assassinato, as autoridades sauditas primeiro falaram de uma “briga” que terminou mal, antes de afirmar que o jornalista de 59 anos morreu durante uma operação não autorizada e sobre a qual o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman não havia sido informado.

Vários meios de comunicação turcos afirmaram que Ancara tinha uma gravação do assassinato e que ela havia sido compartilhada com a diretora da CIA, Gina Haspel, durante uma viagem à Turquia no final de outubro.

Mas a existência de tais gravações não foi oficialmente confirmada.

No Twitter, mulher de Khashoggi, Hatice Cengiz, declarou-se “incapaz de expressar sua tristeza após saber que (o corpo de Khashoggi) foi dissolvido”.

Uma autoridade turca de alto escalão afirmou na segunda-feira que a Arábia Saudita enviou “limpadores” à Turquia para “apagar” as provas do assassinato do jornalista. Dois homens, um químico e um especialista em toxicologia, chegaram a Istambul no dia 11 de outubro, nove dias depois do assassinato.

“Acreditamos que esses dois indivíduos vieram para a Turquia com o único objetivo de apagar as provas do assassinato de Jamal Khashoggi antes que a polícia turca fosse autorizada a vistoriar as instalações”, disse a autoridade turca, que pediu anonimato.

A polícia turca não foi autorizada a fazer operações de busca no consulado até 15 de outubro e, na residência do cônsul, até o dia 17.