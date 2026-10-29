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Keiko visita megaprisão em El Salvador de olho em importar ‘modelo Bukele’ ao Peru

Presidente peruana leva ministros à nação centro-americana para discutir ações contra o crime organizado e ampliar a cooperação bilateral

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 11h00 | Atualizado em 29 out 2026, 11h15
A presidente do Peru, Keiko Fujimori.
A presidente do Peru, Keiko Fujimori. (Ernesto BENAVIDES / AFP/Getty Images)
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Keiko visita megaprisão em El Salvador de olho em importar ‘modelo Bukele’ ao Peru Priorize VEJA no Google

A presidente do Peru, Keiko Fujimori, chegou a El Salvador na noite de quarta-feira, 28, para uma visita oficial voltada ao modelo de segurança adotado pelo governo de Nayib Bukele. A agenda inclui uma visita ao Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), megacárcere de segurança máxima construído para abrigar integrantes de organizações criminosas, e uma reunião com o presidente salvadorenho nesta quinta-feira, 29.

Fujimori viajou acompanhada de ministros das Relações Exteriores, Carlos Espá; do Interior, César Astudillo; da Justiça e dos Direitos Humanos, Ernesto Álvarez; e da Saúde, Luis Dyer. Também integram a comitiva a vice-ministra de Gestão Pedagógica, Miriam Ponce, e o diretor do Programa Nacional de Infraestrutura Educacional, Pedro Morales. A presidente foi recebida no aeroporto internacional de El Salvador pela chanceler do país, Alexandra Hill Tinoco, com honras militares.

Um dos principais compromissos da visita é conhecer as medidas adotadas pelo governo Bukele no combate às gangues e ao crime organizado. Inaugurado em 2023, o Cecot tornou-se um dos símbolos da política de segurança salvadorenha, marcada por prisões em massa e pelo endurecimento das medidas contra organizações criminosas.

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Segundo o governo peruano, a viagem busca ampliar a cooperação bilateral em segurança pública, sistema penitenciário, Justiça, saúde, educação e turismo. A programação também prevê encontros com autoridades locais e representantes do setor empresarial para discutir oportunidades de investimento e parcerias entre os dois países.

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Na quinta-feira, Fujimori tem reunião prevista com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Entre os temas em discussão estão o programa Cero Ocio, voltado à ocupação dos detentos em atividades dentro do sistema prisional, as políticas de reinserção social, a formação de policiais e as estratégias de enfrentamento à criminalidade organizada.

O encontro com Bukele está previsto para a tarde desta quinta-feira, seguido de um jantar oficial oferecido pelo presidente salvadorenho. De acordo com o governo peruano, os dois líderes devem discutir medidas de interesse comum, especialmente no combate às redes criminosas transnacionais.

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A agenda inclui ainda compromissos nas áreas de saúde e educação. Na sexta-feira, 30, Fujimori deverá se reunir com o ministro da Saúde salvadorenho, Francisco Alabi, visitar o Hospital Rosales e conhecer a plataforma digital de atendimento médico DoctorSV. Também está previsto um encontro com a ministra da Educação, Ciência e Tecnologia, Karla Trigueros, além de uma visita a uma escola pública.

O presidente do Congresso peruano, Miguel Ángel Torres, classificou a viagem como fundamental para a busca de soluções contra a criminalidade e defendeu o aproveitamento da experiência salvadorenha. O Senado do Peru autorizou a visita em 7 de outubro.

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Após a passagem por El Salvador, Fujimori viajará à Espanha, entre 2 e 6 de novembro, para participar da 30ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.

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