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Keiko Fujimori assume Presidência do Peru após vitória acirrada

Posse da direitista marca o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas após a queda do ex-ditador Alberto Fujimori

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 15h22 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h39
A presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, acena ao sair do prédio do Ministério das Relações Exteriores para o prédio do Congresso após reuniões bilaterais com chefes de Estado em Lima, em 28 de julho de 2026, antes de sua posse.
A presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, acena ao sair do prédio do Ministério das Relações Exteriores para o prédio do Congresso após reuniões bilaterais com chefes de Estado em Lima, em 28 de julho de 2026, antes de sua posse. (CONNIE FRANCE/AFP)
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Keiko Fujimori assume Presidência do Peru após vitória acirrada Priorizar nos meus resultados Google

A direitista Keiko Fujimori assume nesta terça-feira, 28, a Presidência do Peru em uma cerimônia realizada em Lima, capital do país. O evento acontece no mesmo dia em que é comemorada a independência do país.

Keiko, de 51 anos, venceu as eleições presidenciais de junho com uma vantagem de menos de 50 mil votos sobre o candidato de esquerda Roberto Sánchez. A vitória só foi confirmada após 100% das urnas serem apuradas, processo que levou 22 dias. 

Sua vitória marca o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas após a queda do ex-ditador Alberto Fujimori (1990-2000), pai da presidente eleita que deu um autogolpe, implantou um regime ditatorial e foi condenado por diversos crimes, entre eles crimes contra a humanidade. O autocrata morreu em 2024, aos 86 anos.

Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por corrupção e como mandante dos massacres de Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992), onde morreram 25 pessoas. O político também é lembrado por suas políticas radicais, como a esterilização de indígenas sem consentimento e pela exibição pública dos líderes guerrilheiros presos em jaulas.

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Vitória contestada

Após uma corrida acirrada durante a apuração, com Sánchez ora à frente, ora atrás, o esquerdista indicou que não aceitaria os resultados e convocou protestos. 

No início do mês, Sánchez apresentou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) um recurso no qual questiona a vitória da opositora. Ao entrar com o dispositivo conhecido como medida cautelar, ele alegou que houve fraude nos votos de peruanos no exterior, segundo seu partido, o Juntos pelo Peru. O esquerdista afirma que, se essas cédulas fossem descartadas, ele venceria o pleito.

Sánchez recorreu à CIDH após o Júri Nacional de Eleições (JNE), a máxima autoridade eleitoral do país, rejeitar seu pedido para anular os votos no exterior, considerando as alegações infundadas. A virada de Keiko ocorreu justamente após a contabilização dos votos do exterior, que ampliaram sua vantagem sobre o rival.

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No Brasil, a candidata de direita também venceu Sánchez na disputa pela presidência entre eleitores peruanos, segundo a Comissão Nacional Eleitoral do Peru (ONPE). Com 100% das atas contabilizadas na semana passada, Fujimori obteve 2.832 votos, o equivalente a 55,6% do total, enquanto o esquerdista somou 2.261 votos, ou 44,4%.

Instabilidade política

Fujimori assume o poder em meio a um período de forte instabilidade institucional no Peru. Apenas nos últimos oito anos, o país teve oito presidentes, entre eleições, renúncias, impeachments e governos interinos.

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A crise mais recente começou em dezembro de 2022, com a queda de Pedro Castillo, preso após tentar dissolver o Congresso e decretar estado de exceção para impedir seu impeachment. Desde então, o país passou por sucessivas trocas de comando, incluindo os governos interinos de Dina Boluarte, José Jeri e José María Balcázar Zelada.

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