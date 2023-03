Kate Middleton, princesa de Gales, quebra protocolo durante cerimônia

Previsões de um período de chuvas e ventos fortes não impediram que o rei Charles III e membros da realeza fossem à Abadia de Westminster, na Inglaterra, na última terça-feira, 14, para marcar o Dia da Commonwealth, que celebra a união dos 56 países que a comunidade de nações que fizeram parte do Império Britânico.

O discurso do rei, sobre “forjar um futuro comum sustentável e pacífico”, foi ofuscado, no entanto, por um deslize de Kate Middleton, a princesa de Gales. Enquanto alguns membros da família real conversavam, momentos antes da missa na abadia começar, alguns dos presentes notaram que a princesa não fez uma reverência ao rei, um gesto do protocolo real que instrui os membros da realeza a se curvarem ao soberano e ao seu cônjuge. A saudação é uma maneira de reconhecimento e respeito feita aos membros mais antigos da realeza.

A princesa, esposa do príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono, tem sido frequentemente elogiada ao longo dos anos por sua elegância ao aderir à etiqueta real.

Embora ainda não haja motivos aparentes para a súbita mudança de comportamento, algumas pessoas acreditam que ela ainda esteja se ajustando ao novo papel do sogro. Outro motivo aparente, e mais provável, seria de que o gesto de reverência só precisa ser feito no primeiro encontro do dia.

Em novembro, quando lançou a série documental da Netflix “Harry & Meghan”, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, abordou sobre a convenção tradicional da família real e admitiu surpresa ao descobrir que eles praticam a formalidade tanto no âmbito privado quanto em público.

No episódio 2, Meghan lembrou de ter começado “a entender muito rapidamente que a formalidade do lado de fora era mantida por dentro”. Ela relembrou que em seu primeiro encontro com a rainha Elizabeth, a duquesa afirmou que ela perguntou se ela sabia “como fazer uma reverência”.

“Como você explica isso para as pessoas? Como você explica que se curva para sua avó? E que você precisará fazer uma reverência – especialmente para um americano – isso é estranho”, acrescentou o príncipe Harry que comentou sobre o encontro.

Além do monarca, a realeza geralmente se cumprimenta usando a mesma orientação oferecida ao público em geral. A norma afirma que “não há códigos de comportamento obrigatórios”, porém que “muitas pessoas desejam observar as formas tradicionais”. Assim, cabe ao indivíduo escolher se curvar ou fazer uma reverência, se desejar.

