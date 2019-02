Kate Middleton faz campanha por apoio emocional a crianças com problemas mentais

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, pediu às escolas britânicas que deem apoio emocional às crianças com problemas mentais para que possam ter um futuro “saudável e feliz”. Kate, esposa do príncipe William, gravou uma mensagem em vídeo pelo começo da Semana da Saúde Mental Infantil. Ela é patrocinadora da organização beneficente Place2Be, dedicada a ajudar a crianças com problemas mentais.

Em sua mensagem, a duquesa ressaltou a importância de dar às crianças as “ferramentas” adequadas para enfrentar os desafios da vida e pediu aos colégios que ajudem nesta tarefa. “Queremos garantir que as crianças recebam o apoio emocional que necessitam, estamos dando uma base firme para que tenham o futuro saudável e feliz que merecem”, acrescentou a duquesa, que gravou o vídeo em um colégio no Queen’s Park, no noroeste de Londres.

“Muitos de nós somos incrivelmente afortunados por termos podido enfrentar as questões da infância e aprendermos com elas. Mas para algumas crianças, aprender a enfrentar os desafios da vida pode ser um esforço”, ressaltou Kate, que aparece no vídeo conversando com várias crianças em uma mesinha.

A diretora da Place2Be, Catherine Roche, disse nesta segunda-feira que o objetivo é ajudar as escolas para que tenham equipes preparadas para entender o comportamento das crianças e ajudá-las a lidar com suas emoções de uma maneira positiva.

