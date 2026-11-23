Kate Middleton revelou que não tocou o tradicional sino que simboliza o fim do tratamento contra o câncer. A declaração foi feita em uma conversa com o irmão mais novo, James Middleton, no documentário Heal, que apresenta novos detalhes sobre a luta da princesa de Gales contra a doença e o processo de recuperação.

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No trailer da produção, divulgado no sábado, 21, James pergunta à irmã se ela havia participado do ritual no hospital The Royal Marsden, em Londres, onde recebeu tratamento. “Sim, mas não toquei o sino”, responde Kate. O irmão, então, sugere que a escalada dos dois dos três picos mais altos da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales, em junho de 2026, poderia representar sua própria celebração de superação. A atividade também teve caráter beneficente, com o objetivo de arrecadar recursos para a The Royal Marsden Cancer Charity, instituição ligada ao hospital onde Kate foi atendida.

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No documentário, a mulher do príncipe William também reflete sobre as consequências da doença. “O câncer muda você. Muda seu corpo, muda você fisicamente, mas existe uma parte muito, muito mais profunda naquilo que um diagnóstico de câncer transforma em você”, afirma.

Kate anunciou o diagnóstico em março de 2024 e revelou, em setembro do mesmo ano, que havia concluído as sessões de quimioterapia. Em janeiro de 2025, comunicou que estava em remissão.

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Com duração de 30 minutos, Heal estreia no dia 29 de novembro, no Reino Unido, e no dia 30, nos Estados Unidos. A produção também reúne relatos de outros pacientes e aborda os desafios físicos e emocionais da recuperação. A arrecadação obtida com a distribuição do documentário também será destinada à The Royal Marsden Cancer Charity.