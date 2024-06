Kate Middleton fará primeira aparição pública após diagnóstico de câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton, confirmou nesta sexta-feira, 14, por meio de uma publicação no Instagram, que vai fazer sua primeira aparição em público neste sábado, depois de meses. A ocasião escolhida foi a celebração oficial do aniversário do rei Charles III. A publicação nas redes sociais também foi a primeira desde que seu diagnóstico de câncer veio a público, em março.

“Estou ansiosa para participar do desfile de aniversário do rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão”, escreveu.

Na publicação, Kate afirmou estar passando por “dias bons e dias ruins” no tratamento de quimioterapia. No entanto, apesar dos “bons progressos”, ela afirmou que ainda “não está fora de perigo”. Durante a parada de aniversário do monarca, ela vai desfilar em uma carruagem junto com seus filhos. No final, deve se juntar a outros membros da realeza na varanda do Palácio de Buckingham.

No entanto, isso não significa que ela vai voltar para suas funções públicas. Aparições e viagens serão acompanhadas de orientações médicas e a agenda da princesa ainda pode ser alterada em caso de complicações.

Kate se afastou de suas funções em janeiro, quando o Palácio de Kensington revelou que ela iria passar por uma cirurgia abdominal. No entanto, depois de quase três meses sem ser vista em público, diversas especulações sobre sua saúde surgiram. Em meio aos rumores, ela revelou em uma mensagem de vídeo que havia sido diagnosticada com câncer após sua operação.

“Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva”, disse ela naquela atualização, acrescentando que estava nos estágios iniciais do tratamento.

O diagnóstico surpreendeu o país, principalmente porque ocorreu logo depois que Charles anunciou ter sido diagnosticado com câncer. Até o momento, nenhum membro da realeza especificou para qual tipo de câncer os dois estão recebendo tratamento.