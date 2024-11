Karoline Leavitt será a pessoa mais nova a ocupar o posto de porta-voz da Casa Branca

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump nomeou Karoline Leavitt, sua atual porta-voz, para ser sua secretária de imprensa na Casa Branca. Com 27 anos, ela será a pessoa mais jovem a ocupar o posto, uma espécie de rosto da Casa Branca para a imprensa.

Nascida em New Hampshire, Leavitt foi a porta-voz da campanha do republicano ao longo deste ano. Antes, em 2022, concorreu à Câmara dos Deputados, mas perdeu. Também foi assistente de imprensa de Trump durante o primeiro mandato do republicano.

“Karoline é inteligente, forte e provou ser uma comunicadora altamente eficaz. Tenho total confiança de que ela se destacará no púlpito e ajudará a transmitir nossa mensagem ao povo norte-americano enquanto trabalhamos para Tornar a América Grande Novamente”, disse o republicano em comunicado divulgado na noite de sexta-feira, 15.

Em suas redes sociais, Leavitt agradeceu a nomeação e se disse comprometida com a ideologia “Maga”, acrônimo do slogan de Donald Trump “Make America Great Again” (“Façam os EUA grandes novamente”). “Obrigada, presidente Trump, por acreditar em mim. Estou lisonjeada e honrada. Vamos Maga”, disse. Leavitt sucederá Karine Jean-Pierre, a atual porta-voz da Casa Branca. Filha de imigrantes haitianos, Jean-Pierre foi a primeira mulher negra e homossexual a ocupar o posto.

Tradicionalmente, o porta-voz da Casa Branca dá entrevistas diárias a jornalistas que trabalham no local, com resumos da agenda da presidência e comentando temas específicos. Em seu primeiro mandato, no entanto, o próprio Trump quis exercer essa função.