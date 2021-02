Kardashian de Sinaloa: quem é a esposa de ‘El Chapo’ presa nos EUA

Os Estados Unidos prenderam nesta segunda-feira 22 Emma Coronel Aispuro, esposa do traficante mexicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán. Ela é acusada de envolvimento no tráfico internacional de drogas, segundo informações divulgadas pelo Departamento de Justiça em comunicado.

Emma, de 31 anos, cidadã americana e mexicana, foi detida no Aeroporto Internacional de Dulles, na Virgínia, perto de Washington. A ré deverá depor por videoconferência nesta terça-feira, 23, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, segundo a nota.

A esposa de El Chapo, que atraiu a atenção da mídia quando acompanhou seu marido durante julgamento em Nova York entre 2018 e 2019, é acusada de “participar de uma conspiração para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína e maconha para importação nos EUA”, detalha o comunicado.

Emma enfrenta uma acusação criminal de “conspiração para distribuir um quilograma ou mais de heroína, cinco quilos ou mais de cocaína, 1 mil quilos ou mais de maconha e 500 gramas ou mais de metanfetamina, para importação ilegal nos Estados Unidos”, especifica o documento. “Além disso, Coronel Aispuro teria conspirado com outros para ajudar Guzman em sua fuga de 11 de julho de 2015 da prisão Altiplano, localizada em Almoloya de Juarez, no México”, acrescenta a nota.

Quando El Chapo voltou a ser preso no México, em janeiro de 2016, a esposa planejou mais uma fuga da prisão com outros parceiros antes que o ex-líder do Cartel de Sinaloa fosse extraditado para os EUA, o que aconteceu um ano depois.

El Chapo foi condenado por tráfico de drogas por um júri em Nova York em 2019 e cumpre pena de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima no Colorado.

Kardashian de Sinaloa

Por seu estilo ousado e sofisticado, Emma ganhou o apelido de Kardashian de Sinaloa. A esposa de ‘El Chapo’ é fotografada regularmente usando roupas justas, saltos muito altos e maquiagem forte.

Assim como a família de socialites americanas, a mexicana também participou de um reality show nos Estados Unidos para compartilhar seu dia a dia luxuoso em viagens de iate e compras. No programa, chamado “La Esposa: Mrs. El Chapo”, outros herdeiros do império de drogas de Sinaloa falavam de Emma como uma inspiração.

Ela conheceu Guzmán Loera em uma festa em uma fezenda. Emma tinha apenas 17 anos e acabara de ganhar o concurso de rainha da beleza de Sinaloa. Já o chefe do tráfico tinha 51 anos, e já comandava a maior organização criminosa do mundo.

Supostamente, além de esposa de ‘El Chapo’, Emma também é sobrinha de Ignacio Coronel, um dos tenentes e comparsas do traficante. Ignacio também é conhecido como o Rei do Cristal, pois foi o principal responsável pelo tráfico de metanfetamina para os EUA por 12 anos seguidos, até sua morte em um tiroteio com a polícia mexicana em 2010.

Emma tem filhas gêmeas com ‘El Chapo’ e criou uma linha de vestuário baseada na figura polêmica do marido. Ela atraiu a atenção da mídia em 2019, quando afirmou ter recebido várias ameaças de morte após a captura e libertação do filho do chefe, Ovidio Guzmán López.

(Com EFE)