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Kanye West ignora boicotes e anuncia maior show na Rússia desde início da guerra

Rapper acumula polêmicas por declarações antissemitas e referências ao nazismo

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 13h43 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h36
O rapper Kanye West
O rapper Kanye West (//Reprodução)
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Kanye West ignora boicotes e anuncia maior show na Rússia desde início da guerra Priorizar nos meus resultados Google

O rapper americano Kanye West, que passou a usar o nome Ye, vai se apresentar na Rússia em outubro, tornando-se o artista ocidental de maior projeção a realizar shows no país desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022. O músico fará duas apresentações, nos dias 10 e 11, na Gazprom Arena, em São Petersburgo, ignorando um boicote feito por artistas europeus e americanos.

Os ingressos começaram a ser vendidos na segunda-feira, 17, e tiveram forte procura. Segundo o site oficial dos shows, as entradas das categorias mais caras, que ultrapassam 1. 850 dólares (cerca de 9,9 mil reais), foram praticamente esgotadas em poucas horas. Até o fim do dia, os ingressos mais baratos, vendidos por cerca de 105 dólares (aproximadamente 570 reais), também haviam acabado.

A apresentação ocorre em meio ao histórico recente de controvérsias envolvendo o rapper. Ye foi alvo de críticas internacionais por uma série de declarações antissemitas e manifestações de simpatia pelo nazismo. Em 2022, chegou a afirmar que via aspectos positivos em Adolf Hitler. Mais recentemente, lançou uma música intitulada Heil Hitler e chegou a comercializar camisetas com a suástica.

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Em janeiro deste ano, o artista publicou um anúncio de página inteira no Wall Street Journal no qual pediu desculpas por seu comportamento antissemita e afirmou não ser nazista. A declaração, no entanto, não encerrou a reação negativa contra ele. Shows planejados em países como Reino Unido, França, Itália e Brasil foram cancelados em meio à pressão de autoridades e grupos que questionaram a segurança e a conveniência de suas apresentações.

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A possibilidade de Ye se apresentar na Rússia vinha sendo especulada havia anos. Em 2024, o rapper esteve em Moscou para participar da festa de aniversário do estilista russo Gosha Rubchinskiy, colaborador de longa data do músico.

A passagem pelo país agora ocorre em um momento de isolamento internacional da Rússia, que enfrenta sanções ocidentais desde a invasão da Ucrânia. Nos últimos anos, alguns artistas ocidentais, embora de projeção limitada, continuaram a se apresentar no território russo, entre eles Lil Pump, Flo Rida e Jason Derulo.

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