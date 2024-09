Kamala supera Trump entre jovens, mas fica longe dos números da vitória de Biden

A vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à Casa Branca, tem uma vantagem de 12 pontos sobre o ex-presidente Donald Trump, representante dos republicanos na disputa, entre eleitores com menos de 35 anos, de acordo com uma nova pesquisa da rede americana CNN conduzida pela SSRS e publicada nesta quarta-feira, 25.

Enquanto Kamala lidera com 52% e Trump tem 40% entre os prováveis eleitores com menos de 35 anos, o que sugere uma disputa um pouco mais acirrada entre esse grupo em relação à eleição de 2020, quando Joe Biden teve 21 pontos de vantagem entre a mesma faixa etária.

A pesquisa da CNN mostra que os eleitores jovens podem estar entre a parte mais potencialmente móvel do eleitorado: 19% dos prováveis ​​eleitores com menos de 35 anos dizem que não estão totalmente decididos sobre uma escolha nesta eleição, em comparação com 12% entre aqueles com 35 anos ou mais.

A divisão por gênero vista entre eleitores de todas as idades também é vista dentro desse grupo. Enquanto as prováveis ​​eleitoras com menos de 35 anos preferem Kamala a Trump (53% a 39%), os prováveis ​​eleitores homens estão divididos quase por igual.