Kamala supera Trump com 45% das intenções de voto contra 41%, mas não onde importa

A candidata democrata à Casa Branca, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ampliou sua vantagem sobre o republicano Donald Trump, alcançando 45% das intenções de voto, enquanto seu adversário registrou 41%, de acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos publicada nesta quinta-feira, 29. Ela não está à frente, porém, justamente onde importa. Nos sete estados-chave para o pleito deste anos, onde a votação foi mais acirrada em 2020, o ex-presidente tem vantagem de dois pontos percentuais. Ainda que dentro da margem de erro, o dado é sinal de alerta para a democrata.

A vantagem de quatro pontos em nível nacional representa um aumento em relação ao levantamento da Reuters/Ipsos do final de julho, quando Harris estava apenas um ponto à frente de Trump. No entanto, o resultado ainda se mantém dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, caracterizando um empate técnico na corrida presidencial.

Onde estão os votos

A pesquisa, que foi conduzida ao longo dos últimos oito dias até quarta-feira, 28, mostra que Harris lidera principalmente entre mulheres e latinos, conquistando 49% das intenções de voto desses grupos — 13 pontos percentuais a mais que Trump. Nas quatro pesquisas da Reuters/Ipsos realizadas em julho, Harris apresentava vantagem de apenas nove pontos entre as mulheres e de seis pontos entre os latinos.

Os resultados também revelaram que cerca de 73% dos eleitores democratas registrados estão mais motivados a comparecer às urnas em 5 de novembro desde que Harris entrou na corrida, substituindo o presidente Joe Biden. Em contraste com uma pesquisa da Reuters/Ipsos realizada em março, na qual 61% dos americanos afiliados ao Partido Democrata afirmaram que iriam votar em Biden – principalmente para prevenir o retorno de Trump –, agora 52% deles indicam que seu voto já não é apenas contra o republicano, mas a favor de Harris.

Já entre os eleitores republicanos, 64% afirmam que irão às urnas para apoiar o ex-presidente americano, e não apenas como protesto contra a democrata.

A vice-presidente lidera em questões relacionadas ao aborto, com 47% contra 31% do republicano. A pesquisa também revela preocupações entre 41% dos eleitores sobre uma possível proibição nacional ao procedimento, um tema relevante após a revogação do direito à interrupção da gravidez pela Suprema Corte em 2022.

Os resultados destacam as mudanças na corrida pela Casa Branca desde que Biden desistiu de disputar a reeleição em julho, após uma série de críticas sobre seu desempenho no debate presidencial contra Trump e atos falhos em discursos.

Trump na liderança onde importa

Além de continuar à frente de Harris entre os eleitores brancos e homens, com resultados semelhantes aos de julho, ele lidera as pesquisas nos sete estados onde a eleição de 2020 foi mais apertada — Wisconsin, Pensilvânia, Geórgia, Arizona, Carolina do Norte, Michigan e Nevada. Considerados locais importantes para definir o resultado também neste ano, lá Trump registrou uma média de 45% das intenções de voto, contra 43% de Harris.

O ex-presidente também tem vantagem na questão econômica, sendo que 45% dos eleitores afirmam que Trump saberia gerenciar melhor a economia do país, enquanto 36% escolheram Harris.

Entre eleitores sem diploma universitário, no entanto, a vantagem do republicano caiu de 14 para 7 pontos percentuais.