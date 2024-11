Kamala parabeniza Trump em telefonema e discute transferência pacífica de poder

A candidata democrata na corrida à Casa Branca, Kamala Harris, reconheceu a derrota e parabenizou em um telefonema o republicano Donald Trump pela vitória eleitoral nesta quarta-feira, 6, disse um assessor da vice-presidente à agência de notícias Associated Press.

Segundo o assessor, que falou em condição de anonimato, ela teria citado a importância de uma transferência pacífica de poder, antes de um discurso de derrota planejado para as 18h, no horário de Brasília.

Durante a madrugada, vendo que a apuração não estava a seu favor, Kamala cancelou um discurso planejado na Universidade Howard, em Washington, onde acontecia uma festa oficial da campanha. No lugar do discurso, um DJ colocou músicas de uma playlist para tocar, mesmo com o desânimo da plateia.

Desde então, ela não se pronunciou oficialmente sobre o pleito.