Kamala Harris diz que votou pelos correios em disputa pela presidência dos EUA

A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris afirmou que já preencheu a cédula de votação e enviou pelos correios para o estado da Califórnia. A declaração foi dada a jornalistas durante evento de campanha em Michigan neste domingo, 3, segundo a agência de notícias AFP. As eleições serão realizadas na próxima terça-feira, 5, e a disputa com o republicano Donald Trump está acirrada, de forma que ainda não é possível dizer quem vai vencer.

Membros da campanha já tinham anunciado que Kamala deveria votar pelos correios como forma de estimular o modelo de votação entre os eleitores e também para que a candidata pudesse viajar a estados que concentram os indecisos. “Na verdade, acabei de preencher minha cédula de votação e ela está a caminho da Califórnia.”

A candidata reafirmou a confiança no modelo e de que o voto vai chegar sem intercorrências, mas evitou se prolongar no tema alegando a proximidade das eleições.

Em post nas redes sociais, ela abordou a sua votação por correios e convocou os eleitores americanos a ir às urnas, bem como tirar suas dúvidas em um site dedicado ao pleito eleitoral.

Sem citar o adversário Donald Trump, Kamala destacou o cenário apertado destas eleições. “Sim, esta corrida vai ser acirrada, mas nós vamos vencer. E uma das razões é que vocês vão votar. Eu sei que vocês vão.”

Disputa acirrada

A dois dias das eleições, a disputa entre Kamala e Trump está empatada em estados importantes e algumas vantagens se encontram dentro da margem de erro, fazendo com que o cenário continue indefinido.

A pesquisa que analisa a média nacional mostra Kamala liderando com 49%, mas empatada com os 48% do candidato republicano. Para vencer, é necessário alcançar 270 votos eleitorais.

De acordo com a nova pesquisa do jornal New York Times e do Siena College divulgada neste domingo, 3, nos estados que concentram eleitores indecisos, Kamala lidera em Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e Geórgia, Trump está à frente no Arizona e os candidatos têm o mesmo percentual na Pensilvânia e em Michigan.