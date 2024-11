Kamala convoca eleitores às urnas, diz que ‘cada voto conta’ e ignora insultos

A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, convocou eleitores às urnas nesta terça-feira, 5, após encerrar um comício na madrugada dizendo que “cada voto conta”. A democrata disputa as eleições americanas contra o republicano Donald Trump, numa corrida acirradíssima em que os dois aparecem empatados tecnicamente nas pesquisas.

Em um comício eleitoral na Pensilvânia na noite de segunda-feira 4, ela disse que esta é a hora de “virar a página” após anos de intensa polarização no país.

“Estas podem ser umas das eleições mais acirradas da história”, disse ela pouco antes da abertura das urnas. “Temos a oportunidade eleições de finalmente virar a página após uma década de política guiada pelo medo e pela divisão. Estamos cansados.”

A democrata ecoou a fala durante entrevista a uma rádio em Atlanta na manhã desta terça-feira, afirmando que não vai se distrair com insultos proferidos por seus oponentes e que os americanos estão cansados desse tipo de retórica violenta. A capital estadual da Geórgia, um dos estados-pêndulo que devem decidir a disputa, foi decisiva para a vitória de Joe Biden em 2020.

“É realmente humilhante para eles. Não vou me distrair com esse barulho”, disse a vice-presidente, um dia depois de J.D. Vance, candidato à vice-presidência do Partido Republicano, chamar a adversária de “lixo”.

Durante uma outra entrevista a uma rádio em Pittsburgh, a democrata fez um último apelo à população. “Peço a todos que se lembrem de que, em nossa democracia, as pessoas decidem. Seu voto é seu poder.”

Festa democrata

Harris deve passar o dia angariando eleitores por meio de entrevistas no rádio e finalizar a maratona com um jantar em família, seguido da festa para eleitores democratas na Universidade Howard, em Washington. Conhecida como a “Harvard negra”, foi onde ela se formou, em 1986, e a distribuição de ingressos para o evento deve ser concorrida.

Na semana passada, um evento da campanha na capital dos Estados Unidos foi lotado por 75 mil pessoas, segundo a campanha de Harris. A cidade, afinal, é um dos redutos democratas do país, onde ela deve ter a maioria dos votos para presidente. O evento mira o eleitorado negro, em especial, com que Kamala conta para superar Trump.

Vantagem de Harris

A candidata do Partido Democrata chegou ao dia das eleições americanas com vantagem sobre o rival em projeções eleitorais. Até esta terça-feira, a menos de 24 horas do fim da votação, oito de dez veículos de mídia e centros de análise previam sua vitória, e apenas dois, do republicano.

A diferença no número de votos do Colégio Eleitoral (a disputa que realmente importa é essa em que cada estado recebe uma quantidade de votos proporcional à população, e não o número de votos em nível nacional) que cada um obteria segundo esses modelos estatísticos, porém, varia bastante, de 2 a 78 representantes, segundo a lista de plataformas reunida pelo agregador de pesquisas Interactive Polls.