Kamala convoca Beyoncé e Bruce Springsteen para reforçar comícios

A cantora americana Beyoncé aparecerá ao lado da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, durante um evento de campanha em Houston, no Texas, nesta sexta-feira, 24, de acordo com a agência de notícias Reuters. Nesta quinta-feira, a candidata democrata à Casa Branca terá ao seu lado o roqueiro Bruce Springsteen na Geórgia, que se junta ao rol de artistas que endossaram a campanha, incluindo Taylor Swift, Billie Eilish e Olivia Rodrigo

No Texas, o comício que terá participação de Beyoncé tem objetivo de impulsionar a campanha ao Senado do democrata Colin Allred, que está atrás do republicano Ted Cruz nas pesquisas, e abordar a questão dos direitos reprodutivos — tema em que Kamala sai na dianteira, em comparação ao seu rival, o ex-presidente Donald Trump. O panorama da disputa é acirradíssimo: Harris (48%) detém apenas uma pequena vantagem contra Trump (46%), o que configura um empate técnico, segundo as últimas pesquisas da emissora americana ABC News.

Ela buscará convencer os texanos, tradicionalmente republicanos, sobre a ameaça de um novo mandato de Trump, relembrando que ele foi responsável por indicar três dos juízes da Suprema Corte que ajudaram a anular Roe v. Wade, que permitia o procedimento em nível nacional.

Nascida em Houston, Beyoncé é uma das estrelas de maior sucesso no mundo da música e é particularmente popular entre a ala jovem e negra — camada eleitoral antes dominada pelos democratas, mas que tem sido atraída pela campanha de Trump. Não é novidade que Beyoncé tem apreço pelo Partido Democrata. Em 2020, declarou apoio a Joe Biden para o comando da Casa Branca. Antes disso, em 2013, Em 2013, cantou o hino nacional na segunda posse do presidente Barack Obama.

Continua após a publicidade

A campanha de Harris tem buscado toda sorte de apoio como forma de impulso. Os últimos a emprestarem seu capital político e sua popularidade à democrata foram os Obama. Nesta semana, Barack e Michelle participaram ativamente da campanha da antiga aliada. O apoio, no entanto, partiu de julho deste ano. No mês seguinte, durante a Convenção Nacional Democrata, o casal incentivou os eleitores americanos a votarem em Kamala e afirmaram que Trump tem uma mentalidade “limitada”, com preconceitos raciais.

+ Obama intensifica apoio a Kamala por temer vitória de Trump

Com a saída de Biden do páreo e a entrada de Kamala na disputa, sua música “Freedom” (Liberdade, em português), do álbum Lemonade (2016), foi adotada pela campanha democrata como espécie de jingle, com sinal verde da própria Beyoncé. Nos eventos, Harris entra e sai ao som da canção. O recado está no refrão: “Eu rompo correntes sozinha/Não vou deixar minha liberdade apodrecer no inferno/Ei! Vou continuar correndo/Porque um vencedor não desiste de si mesmo”.