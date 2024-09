Kamala aceita novo debate, mas Trump diz que seria ‘negativo para o país’

O ex-presidente americano Donald Trump disse que seria “negativo para o país” realizar um novo debate presidencial com sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, em entrevista à Fox News exibida nesta segunda-feira, 23. A declaração ocorre após Harris aceitar o convite feito pela rede americana CNN para uma nova disputa televisionada em 23 de outubro.

“Aceitarei de bom grado um segundo debate presidencial em 23 de outubro. Espero que Donald Trump se junte a mim,” publicou a vice-presidente em seu perfil no X no último sábado, 21.

Trump criticou a data proposta, considerando o debate inadequado, já que os eleitores em estados como Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia já terão iniciado suas votações. “Eu já fiz dois debates e, você sabe, foram bons. Mas fazer um terceiro, com todo mundo votando agora, é muito tarde. Uma vez que a eleição começa, e ela já começou, é muito ruim fazer um debate no meio da contagem de votos. Isso seria realmente tardio, e eu acho que seria uma coisa muito ruim, uma coisa realmente negativa para o país,” afirmou o ex-presidente em entrevista.

Kamala e Trump já se encontraram em um debate realizado pela ABC News, no qual a vice-presidente conseguiu explorar as fraquezas de Trump, que parecia irritado e passou a maior parte do tempo se defendendo das críticas e respondendo às provocações adversárias. Antes desse encontro, Trump também debateu com Joe Biden, então candidato à reeleição.

Após o último encontro com Harris, Trump postou no Truth Social, afirmando que não participaria de novos debates presidenciais.