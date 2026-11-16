A americana Lindsay Clancy, de 36 anos, enfrentará um novo julgamento em 29 de março de 2027 pelas mortes de seus três filhos, em um caso que provocou comoção nos Estados Unidos e reacendeu o debate sobre saúde mental materna. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 16, por um juiz de Massachusetts, depois que o primeiro julgamento foi declarado nulo devido à falta de consenso entre os jurados.

A nova data foi estabelecida durante uma audiência no tribunal do condado de Plymouth. Embora a promotoria ainda não tenha confirmado oficialmente quais acusações pretende apresentar, a defesa entende que a americana deverá voltar a responder por três homicídios em primeiro grau, as mesmas imputações do processo anterior.

O advogado Kevin Reddington afirmou que a intenção dos promotores de levar o caso novamente a um júri indica a possibilidade de manutenção das acusações originais. A promotoria, no entanto, ainda não se pronunciou formalmente sobre o enquadramento criminal que adotará. Uma das alternativas seria apresentar acusações de homicídio em segundo grau, que não exigem comprovação de premeditação.

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O crime

Clancy é acusada de estrangular os filhos Cora, de 5 anos, Dawson, de 3, e Callan, de apenas 8 meses, em 24 de janeiro de 2023, no porão da casa da família, em Duxbury, nos arredores de Boston. As crianças foram mortas com o uso de faixas elásticas de exercício.

Pouco antes dos assassinatos, ela havia pedido ao então marido, Patrick Clancy, que saísse de casa para buscar comida e medicamentos infantis. Quando ele voltou, encontrou os filhos gravemente feridos e a mulher após uma tentativa de suicídio. Lindsay cortou a própria garganta e os pulsos e saltou de uma janela do segundo andar. Os ferimentos a deixaram paralisada da cintura para baixo.

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A americana nunca negou ter cometido os assassinatos. Sua defesa, contudo, sustenta que ela não tinha responsabilidade criminal pelos atos porque sofria de psicose pós-parto, um transtorno psiquiátrico grave que pode provocar delírios, alucinações e alterações profundas no comportamento. Durante o primeiro julgamento, Lindsay relatou ter ouvido uma voz que ordenava que matasse as crianças.

A promotoria apresentou uma interpretação diferente. Segundo os investigadores, os assassinatos foram planejados e Clancy tinha consciência das consequências de suas ações. Se condenada por homicídio em primeiro grau, ela poderá receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

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Júri dividido

O primeiro julgamento durou cinco semanas, foi televisionado e reuniu mais de 80 testemunhas. Em 4 de setembro, o juiz William Sullivan declarou o processo nulo depois que os 12 jurados não conseguiram chegar a uma decisão unânime. O grupo terminou dividido em 11 a 1, com a maioria inclinada a considerar Clancy inocente por motivo de insanidade, segundo relatos posteriores de integrantes do júri à imprensa.

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Em Massachusetts, a alegação de falta de responsabilidade criminal permite que um réu seja considerado inocente se ficar demonstrado que, em razão de uma doença mental, não tinha condições de compreender a natureza ou a ilicitude de seus atos.

Na semana passada, Sullivan rejeitou uma tentativa da defesa de encerrar definitivamente o processo com base no princípio jurídico que impede alguém de ser julgado duas vezes pelo mesmo crime após uma absolvição ou condenação. Como o julgamento anterior terminou sem veredicto, a decisão abriu caminho para que a promotoria tente novamente obter uma condenação.

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Atualmente, Clancy está internada em uma instituição psiquiátrica e médica administrada pelo estado de Massachusetts. O caso ganhou repercussão nacional não apenas pela brutalidade dos assassinatos, mas também pelas discussões sobre o diagnóstico e o tratamento de transtornos psiquiátricos associados ao período pós-parto.

Durante o primeiro julgamento, dezenas de mulheres vestidas de rosa chegaram a se reunir diante do tribunal em apoio à ré, chamando atenção para as dificuldades enfrentadas por mães com problemas graves de saúde mental.