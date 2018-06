Justiça francesa investiga financiamento da campanha eleitoral de Macron

A Promotoria de Lyon abriu uma investigação sobre o financiamento da campanha de Emmanuel Macron durante a eleição presidencial na França de 2017, da qual ele se saiu vencedor.

A abertura da investigação foi formalizada na sexta-feira (22), mas revelada apenas nesta segunda-feira (25) pela rádio France Info. O caso se refere às suspeitas de que Macron se beneficiou de uma série de vantagens dadas pelo então prefeito de Lyon e hoje ministro do Interior, Gérard Collomb.

As acusações feitas pela Promotoria são de desvio de fundos públicos, apropriação indevida, financiamento irregular de campanha eleitoral e receptação. Os Republicanos, principal partido da oposição, apresentaram uma denúncia sobre o caso no último dia 19.

Alguns dias antes, a France Info havia publicado diferentes documentos que mostravam a obtenção, por Macron, de vários descontos de empresas que prestaram serviços para sua campanha.

As tarifas que o atual chefe do Estado teve de pagar pelo aluguel de espaços para realizar comícios e outros atos públicos, por exemplo, eram muito inferiores às que essas companhias cobravam de forma habitual.

As revelações condizem com informações similares divulgadas anteriormente pelas publicações Le Monde e Médiapart.

O Palácio do Eliseu, sede do governo francês, já havia afirmado que as despesas do agora presidente foram validadas pela Comissão Nacional de Contas de Campanha. Informou também que o prazo para examinar os gastos já expirou e que a Comissão não tem competência para abrir uma investigação.

(Com EFE)