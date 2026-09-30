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Justiça dos EUA suspende primeira execução de uma mulher em 200 anos

Christa Gail Pike, de 50 anos, receberia injeção letal nesta quarta-feira

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h46
Mulher de pele clara, cabelos castanhos longos e cacheados, com maquiagem nos olhos, posa para foto de frente com expressão séria. Veste camiseta branca e está em frente a uma régua de altura com números 40, 50 e 60 visíveis
Christa Pike, mulher que assassinou colega em 1995 pode ser a primeira a ser executada no corredor da morte do Tennessee em 200 anos  (Departamento de Administração Penitenciária do Tennessee/Reprodução)
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Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos suspendeu nesta quarta-feira, 30, a execução de Christa Gail Pike, de 50 anos, cerca de uma hora antes do horário previsto para a aplicação da injeção letal no estado do Tennessee. Caso a sentença fosse cumprida, ela seria a primeira mulher executada no estado em pelo menos 200 anos.

A ordem foi emitida enquanto testemunhas da execução já estavam reunidas na Penitenciária de Segurança Máxima de Riverbend, em Nashville. A Justiça decidiu interromper a execução para analisar se as alegações de que Pike sofreu abusos sexuais e estupros durante a infância foram devidamente consideradas no processo que resultou em sua condenação à morte.

Ainda não está claro por quanto tempo a execução ficará suspensa nem se a Procuradoria-Geral do Tennessee recorrerá da decisão.

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O crime

Condenada à morte pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, em 1995, Pike tinha 18 anos quando cometeu o crime. A norte-americana e o então namorado, Tadaryl Shipp, de 17 anos, atacaram Slemmer, uma colega que conheceram no programa de treinamento profissional Knoxville Job Corps. Segundo as provas apresentadas no julgamento, a vítima foi espancada e torturada antes de ser morta.

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Pike foi condenada à pena de morte em 1996. Shipp, por ser menor de idade na época, recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. 

O assassinato provocou grande repercussão em Knoxville. Entre os elementos mais marcantes do caso estava o fato de um símbolo associado ao satanismo ter sido gravado no corpo da vítima. Testemunhas também afirmaram que Pike se gabou do crime e mostrou a outras pessoas um fragmento do crânio da vítima. 

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O que diz a defesa

A equipe jurídica de Pike sustenta que circunstâncias importantes de sua infância e de sua saúde mental não foram adequadamente apresentadas ao júri durante o julgamento. Os advogados afirmam que ela sofreu repetidos abusos sexuais, físicos e emocionais durante a infância e adolescência e que foi vítima de estupros cometidos por homens próximos à família. Segundo avaliações realizadas posteriormente, Pike também foi diagnosticada com transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático.

A defesa argumenta ainda que Pike era uma adolescente quando cometeu o crime e que a evolução do entendimento sobre o desenvolvimento cerebral de jovens deveria ser considerada na análise de sua condenação. Ela é a única pessoa na história moderna do Tennessee a receber pena de morte por um crime cometido aos 18 anos, segundo o Death Penalty Information Center.

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Os advogados também afirmam que Pike mudou durante as três décadas que passou no corredor da morte e demonstrou arrependimento pelo assassinato. Especialistas e grupos que defendem a clemência citam o histórico de violência e negligência sofrido por ela como circunstâncias que deveriam ser consideradas antes da execução.

O governador do Tennessee, Bill Lee, no entanto, rejeitou na segunda-feira, 28, o pedido de clemência apresentado pela defesa. Com isso, a execução permaneceu marcada para 30 de setembro, por injeção letal.

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A Suprema Corte do Tennessee também já havia rejeitado pedidos relacionados à suspensão da execução. Nesta semana, a defesa levou a questão à Suprema Corte dos Estados Unidos e pediu uma ordem de emergência para impedir que a pena seja cumprida. 

Família da vítima

A mãe de Colleen Slemmer, May Martinez, defende a execução de Pike. Em declarações anteriores, ela afirmou que a condenada deve responder pelo assassinato e que a família continua sofrendo as consequências da morte da jovem.

Caso a execução ocorra, Pike será a primeira mulher executada pelo Tennessee em mais de 200 anos. O caso também chama atenção pela raridade da pena capital contra mulheres nos Estados Unidos: desde 1976, apenas 18 mulheres foram executadas no país, em comparação com mais de 1.600 homens.

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