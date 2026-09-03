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Justiça dos EUA suspende ordem de Trump para restringir cidadania por nascimento

Tribunal considera inconstitucional medida assinada pelo republicano em agosto, que mirava o chamado 'turismo de nascimento'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h53
Donald Trump, com cabelos loiros e terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha, sentado à mesa com as mãos entrelaçadas, olhando para o lado direito da imagem. Ao fundo, uma cadeira de couro marrom e uma pessoa embaçada
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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Uma juíza federal dos Estados Unidos suspendeu, na quarta-feira, 2, uma ordem do presidente Donald Trump para restringir o acesso à cidadania americana por nascimento, uma de suas principais bandeiras na política migratória.

A medida, assinada pelo republicano em agosto, tinha como alvo os chamados casos de “turismo de nascimento” — quando estrangeiros viajam ao país para que seus filhos nasçam em solo americano e obtenham automaticamente a cidadania — e crianças nascidas de integrantes de missões diplomáticas estrangeiras.

A decisão representa mais um revés judicial para Trump em sua ofensiva contra a cidadania por nascimento após a rejeição, por parte da Suprema Corte dos Estados Unidos, de sua iniciativa anterior.

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Em um parecer de 35 páginas, a juíza federal distrital Deborah Boardman afirmou que a Suprema Corte já havia deixado claro que as crianças abrangidas pelo processo são “cidadãos por nascimento”, acrescentando que a ordem do presidente “é quase com toda certeza inconstitucional”.

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Decreto de Trump

A ordem executiva de Trump tentava limitar o alcance da 14ª Emenda da Constituição americana, que garante cidadania a praticamente todos os nascidos em território dos Estados Unidos. 

Ao anunciar a medida, o presidente americano afirmou que empresas passaram a lucrar com a exploração da cidadania por nascimento.

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“Pessoas ricas estão construindo negócios em torno da cidadania por nascimento. Não era assim que deveria funcionar. Estão comprando seu caminho para entrar, e não vamos permitir que isso aconteça”, declarou.

Embora nenhuma lei americana proíba explicitamente o turismo de nascimento, desde 2020 um regulamento federal veta a emissão de vistos de turismo quando o objetivo principal da viagem é garantir a cidadania americana a um bebê. Gestantes podem ter a entrada negada caso agentes de imigração concluam que esse é o propósito da viagem, e participantes de esquemas desse tipo podem responder por fraude e outros crimes relacionados.

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TAGS:
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