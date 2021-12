Justiça dos EUA condena Ghislaine Maxwell por tráfico sexual

A socialite foi presa em julho de 2020, acusada de envolvimento no esquema de tráfico sexual de meninas promovido por seu então namorado, Jeffrey Epstein. Em alguns caso, as adolescentes tinham apenas 14 anos.

O veredicto marca a conclusão do julgamento, que foi considerada inesperadamente rápido. Originalmente, esperava-se que o processo levasse pelo menos seis semanas.

Os promotores convocaram 24 testemunhas em 10 dias, e os advogados de defesa convocaram nove testemunhas em dois dias.

Os promotores disseram que Ghislaine “atacava garotas vulneráveis, as manipulava e as servia para serem abusadas sexualmente” por Epstein.

Quatro mulheres deram seus testemunhos de abuso durante o julgamento: Jane, Kate e Carolyn, que não usaram seus nomes completos, e Annie Farmer.

Continua após a publicidade

Jane afirmou que tinha 14 anos em 1994 quando Epstein começou a abusar sexualmente dela. E Ghislaine estava presente durante o abuso.

“Havia mãos em todos os lugares”, afirmou Jane sobre um dos encontros com Epstein e Ghislaine. O abuso seguiu até Jane completar 16 anos.

Já Kate disse ter conhecido Ghislaine em Paris por volta de 1994, aos 17 anos.

Ghislaine fez um convite para um chá em sua casa em Londres logo depois de se conheceram e apresentou Kate a Epstein em um encontro subsequente.

Kate afirmou que Ghislaine a conduziu para o andar de cima da residência, onde Epstein estava vestido em roupas íntimas.

A socialite fechou a porta, deixando-os sozinhos. Epstein, então, iniciou o contato sexual. Kate e Epstein tiveram novos encontros nos anos seguintes.

Carolyn disse que acabou conhecendo Ghislaine e Epstein no início dos anos 2000, quando ela tinha 14 anos, em sua mansão em Palm Beach, na Flórida. Ela disse que foi à casa de Epstein “mais de 100 vezes” entre seus 4 aos 18 anos.

“Ghislaine veio e encostou nos meus seios, tocou meus quadris e minhas nádegas. E disse que eu tinha um ótimo corpo para o Sr. Epstein e seus amigos”, afirmou Carolyn.

Única entre as acusadoras a permitir a divulgação do nome completo, Annie Farmer contou que Ghislaine participou de uma massagem completamente nua quando a vítima tinha 16 anos. O crime aconteceu num rancho no estado americano do Novo México.