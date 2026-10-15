🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Mundo

Justiça dos EUA cita caso brasileiro sobre tentativa de manipular inteligência artificial

Advogadas foram multadas em R$ 84 mil após inserir instruções ocultas em documento judicial para influenciar respostas de uma ferramenta de IA

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 14h46
IA
Inteligência Artificial (Reprodução/VEJA)
Continua após publicidade
Justiça dos EUA cita caso brasileiro sobre tentativa de manipular inteligência artificial Priorize VEJA no Google

Uma decisão da Justiça do Trabalho do Pará sobre uma tentativa de manipular um sistema de inteligência artificial (IA) foi usada como referência por um juiz nos Estados Unidos em um caso semelhante. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), o magistrado americano Walter Spader Jr., de Connecticut, recorreu ao precedente brasileiro ao aplicar uma sanção por uso indevido de IA em um processo judicial.

A informação foi divulgada pelo TRT-8 na quarta-feira, 14. Segundo as autoridades, o juiz norte-americano recorreu ao precedente brasileiro diante da ausência de decisões estaduais ou federais nos EUA sobre o tema. O caso envolve Matthew Elliott, que representava a si mesmo no processo e foi sancionado pelo uso ilegal de inteligência artificial.

Entenda o caso brasileiro

Continua após a publicidade

A decisão brasileira foi proferida em maio de 2026 pelo juiz Luiz Carlos de Araújo Santos Júnior, da 3ª Vara do Trabalho de Parauapebas, no sudeste do Pará. Na ocasião, duas advogadas foram multadas em R$ 84 mil após a identificação de instruções ocultas em um documento apresentado à Justiça.

Siga

A técnica é conhecida como prompt injection, ou injeção de comando, e consiste em inserir instruções destinadas a influenciar o comportamento de sistemas de inteligência artificial. No caso paraense, o texto foi escrito em fonte branca sobre fundo branco, ficando invisível à leitura convencional, mas foi identificado pelo sistema Galileu, ferramenta de IA usada pelo Judiciário trabalhista para auxiliar na elaboração de minutas de decisões.

Continua após a publicidade

As advogadas Luanna Sousa Alves e Alcina Cristina Medeiros Castro representavam um trabalhador que reivindicava direitos trabalhistas em um processo iniciado em julho de 2025. Durante a análise dos autos com auxílio do Galileu, o magistrado identificou uma instrução oculta que orientava o sistema a produzir uma contestação superficial e a não impugnar documentos, independentemente das instruções recebidas.

Segundo a sentença, a intenção era influenciar o resultado gerado pela ferramenta, comprometendo a análise do processo. O episódio levou à aplicação da multa às profissionais.

Continua após a publicidade

Em manifestação divulgada pelo TRT-8, o juiz Luiz Carlos de Araújo Santos Júnior afirmou que a repercussão internacional do caso mostra que os desafios impostos pela inteligência artificial ultrapassam fronteiras. “No campo da inteligência artificial, ainda há muito a compreender e regulamentar, tanto no Brasil quanto no cenário internacional”, declarou.

Em nota conjunta, as advogadas contestaram a punição e negaram que tivessem tentado manipular a decisão judicial. Segundo elas, o comando inserido no documento tinha como objetivo proteger o cliente de possíveis falhas da ferramenta de IA, e não influenciar o entendimento do magistrado. As profissionais afirmaram ainda que pretendem exercer o direito à ampla defesa e confiam na possibilidade de reversão da decisão.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Estados Unidos
Inteligencia Artificial
Justiça
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).