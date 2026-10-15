Uma decisão da Justiça do Trabalho do Pará sobre uma tentativa de manipular um sistema de inteligência artificial (IA) foi usada como referência por um juiz nos Estados Unidos em um caso semelhante. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), o magistrado americano Walter Spader Jr., de Connecticut, recorreu ao precedente brasileiro ao aplicar uma sanção por uso indevido de IA em um processo judicial.

A informação foi divulgada pelo TRT-8 na quarta-feira, 14. Segundo as autoridades, o juiz norte-americano recorreu ao precedente brasileiro diante da ausência de decisões estaduais ou federais nos EUA sobre o tema. O caso envolve Matthew Elliott, que representava a si mesmo no processo e foi sancionado pelo uso ilegal de inteligência artificial.

Entenda o caso brasileiro

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A decisão brasileira foi proferida em maio de 2026 pelo juiz Luiz Carlos de Araújo Santos Júnior, da 3ª Vara do Trabalho de Parauapebas, no sudeste do Pará. Na ocasião, duas advogadas foram multadas em R$ 84 mil após a identificação de instruções ocultas em um documento apresentado à Justiça.

A técnica é conhecida como prompt injection, ou injeção de comando, e consiste em inserir instruções destinadas a influenciar o comportamento de sistemas de inteligência artificial. No caso paraense, o texto foi escrito em fonte branca sobre fundo branco, ficando invisível à leitura convencional, mas foi identificado pelo sistema Galileu, ferramenta de IA usada pelo Judiciário trabalhista para auxiliar na elaboração de minutas de decisões.

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As advogadas Luanna Sousa Alves e Alcina Cristina Medeiros Castro representavam um trabalhador que reivindicava direitos trabalhistas em um processo iniciado em julho de 2025. Durante a análise dos autos com auxílio do Galileu, o magistrado identificou uma instrução oculta que orientava o sistema a produzir uma contestação superficial e a não impugnar documentos, independentemente das instruções recebidas.

Segundo a sentença, a intenção era influenciar o resultado gerado pela ferramenta, comprometendo a análise do processo. O episódio levou à aplicação da multa às profissionais.

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Em manifestação divulgada pelo TRT-8, o juiz Luiz Carlos de Araújo Santos Júnior afirmou que a repercussão internacional do caso mostra que os desafios impostos pela inteligência artificial ultrapassam fronteiras. “No campo da inteligência artificial, ainda há muito a compreender e regulamentar, tanto no Brasil quanto no cenário internacional”, declarou.

Em nota conjunta, as advogadas contestaram a punição e negaram que tivessem tentado manipular a decisão judicial. Segundo elas, o comando inserido no documento tinha como objetivo proteger o cliente de possíveis falhas da ferramenta de IA, e não influenciar o entendimento do magistrado. As profissionais afirmaram ainda que pretendem exercer o direito à ampla defesa e confiam na possibilidade de reversão da decisão.