A Justiça do Paraguai determinou nesta segunda-feira, 16, a transferência do ex-presidente Santiago Peña para uma penitenciária militar em Assunção, após denúncias de que ele desfrutava de condições privilegiadas no local onde cumpre prisão preventiva. Reportagem do jornal paraguaio ABC Color revelou que o ex-mandatário tinha à disposição uma acomodação descrita como “suíte presidencial” e até uma academia particular dentro do Regimento de Escolta Presidencial, quartel onde estava detido.

A ordem foi expedida pelo juiz Osmar Legal, que determinou que Peña seja levado à penitenciária militar de Viñas Cue. Na decisão, o magistrado também estabeleceu que o ex-presidente fique isolado dos demais presos, especialmente dos outros investigados no processo sobre o colapso do Ueno Bank que estão detidos na mesma unidade. As autoridades militares deverão apresentar um relatório detalhado sobre as medidas de segurança adotadas para a permanência do ex-mandatário no local.

Segundo o ABC Color, uma antiga sala de reuniões do quartel foi esvaziada e adaptada para funcionar como academia, com esteira e aparelhos de musculação. O jornal também publicou imagens da área reservada a Peña, que incluiria uma antessala e uma acomodação chamada de “suíte presidencial”. Após a divulgação das denúncias, o presidente Pedro Alliana determinou a destituição do comandante do Regimento de Escolta Presidencial, coronel José David Daiub.

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Investigação sobre o Ueno Bank

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Peña foi destituído da Presidência em 6 de novembro, após um processo de impeachment desencadeado pela crise do Ueno Bank. A instituição financeira digital teve suas operações encerradas pelo Banco Central do Paraguai em 3 de novembro, depois que as autoridades identificaram problemas de solvência. A quebra deixou quase 3 milhões de clientes sem acesso às contas e também afetou recursos de instituições públicas, provocando uma crise financeira e política no país.

A investigação apura se o banco concedeu irregularmente empréstimos de grande valor a empresas ligadas ao próprio grupo empresarial que o controlava, o Grupo Vázquez. Peña foi acionista da holding à qual a instituição pertencia até março de 2025. Segundo o ABC Color, tanto o banco quanto o grupo ampliaram rapidamente suas operações a partir de 2023, ano em que o ex-presidente assumiu o governo, com a captação de depósitos de recursos públicos e a obtenção de contratos estatais.

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O ex-presidente foi formalmente investigado por suspeita de associação criminosa, lesão de confiança e administração em benefício próprio. A apuração também envolve dirigentes do Ueno Bank, integrantes do Grupo Vázquez e ex-integrantes da cúpula do Banco Central. A instituição reguladora também foi atingida pela crise: seu então presidente, Carlos Carvallo, deixou o cargo em meio às denúncias.