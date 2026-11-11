Justiça declara inconstitucionais leis que criminalizavam sexo gay em Trinidad e Tobago

O Conselho Privado do Reino Unido, última instância de recurso de Trinidad e Tobago, decidiu nesta terça-feira, 10, que relações sexuais privadas e consensuais entre adultos do mesmo sexo não podem ser criminalizadas no país caribenho. Em decisão unânime, os cinco juízes invalidaram a aplicação de dois dispositivos da Lei de Crimes Sexuais de 1986 usados para punir práticas como a chamada “sodomia” e a “indecência grave”. O julgamento representa uma vitória para os direitos da população LGBTQIA+ e pode influenciar disputas semelhantes em outros países da região.

A decisão é resultado de uma batalha judicial de quase dez anos liderada pelo ativista Jason Jones, nascido em Trinidad e Tobago e radicado em Londres. Ele questionava a constitucionalidade das normas, argumentando que a criminalização da intimidade entre pessoas do mesmo sexo violava direitos fundamentais, especialmente a proteção à vida privada e familiar.

A disputa passou por diferentes instâncias da Justiça do país. Em 2018, a Suprema Corte de Trinidad e Tobago acolheu o pedido de Jones e considerou inconstitucionais as disposições que criminalizavam relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo. O governo recorreu e, em 2025, conseguiu reverter parcialmente o entendimento no Tribunal de Apelações. A corte considerou que parte das normas estava protegida por uma cláusula constitucional que preserva determinadas leis herdadas do período anterior à independência. Jones levou então o caso ao Conselho Privado, que restabeleceu o entendimento favorável à sua reivindicação.

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O que muda com a decisão

O julgamento analisou dois dispositivos da Lei de Crimes Sexuais de 1986. O artigo 13, que trata da chamada “sodomia”, criminalizava a relação sexual anal entre homens e também entre um homem e uma mulher. Já o artigo 16 punia atos classificados como “indecência grave”, uma categoria que abrangia outras práticas sexuais e também alcançava mulheres. Embora a legislação previsse exceções para determinadas relações privadas e consensuais entre homens e mulheres, não concedia o mesmo tratamento a casais do mesmo sexo.

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Os juízes concluíram que a legislação de 1986 constituía um novo conjunto de normas, e não apenas uma continuidade das leis herdadas do domínio colonial britânico. Por isso, não poderia ser protegida de questionamentos constitucionais pela chamada cláusula de salvaguarda, que preserva determinadas leis anteriores à Constituição de 1976.

O tribunal também considerou que a possibilidade de estabelecer uma relação íntima e amorosa integra a proteção constitucional à vida privada e familiar. Com isso, confirmou a invalidade das disposições na medida em que eram usadas para criminalizar relações consensuais entre adultos do mesmo sexo.

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A decisão, porém, não elimina todas as formas de discriminação contra a população LGBTQIA+ no país. O próprio Jones afirmou que a vitória jurídica não significa o fim do preconceito na sociedade.

Ativista comemora vitória após quase dez anos

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Após a divulgação do julgamento, Jones afirmou à agência France-Presse (AFP) que o resultado representa o reconhecimento de sua estratégia e dos anos dedicados à campanha. “Provei que todos estavam errados, então é uma reafirmação da minha estratégia e do meu trabalho”, declarou.

O ativista também disse que pretende ampliar sua atuação contra a homofobia na região. Em entrevista após a audiência, afirmou que as consequências da decisão podem levar décadas para se refletir no cotidiano da população. “O que uma sentença diz em um tribunal e o que acontece em sua casa e local de trabalho são duas coisas completamente diferentes”, observou.

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O escritório Freedom Law Chambers, que representou Jones, classificou o resultado como uma vitória expressiva para a igualdade, a dignidade e o respeito à vida privada e familiar. A advogada Caroline Edwards, integrante da equipe de defesa, também celebrou a decisão unânime dos cinco juízes.

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou que espera que o julgamento ajude a eliminar uma fonte histórica de estigmatização, exclusão e violência contra pessoas LGBTQIA+ em Trinidad e Tobago. Ele também pediu que outros países caribenhos avancem na descriminalização das relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo.

Possíveis reflexos em outros países do Caribe

A decisão pode ter repercussões para além de Trinidad e Tobago. O Conselho Privado, sediado em Londres, é a instância máxima de recurso de diferentes países que integram a Commonwealth, comunidade de nações historicamente ligadas ao Reino Unido. O entendimento poderá servir de referência em disputas judiciais semelhantes na região.

Nos últimos anos, outras nações caribenhas também registraram avanços nessa área. Santa Lúcia derrubou, em 2025, dispositivos que criminalizavam relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Belize, Antígua e Barbuda, Barbados, São Cristóvão e Dominica também tiveram decisões judiciais contrárias a leis discriminatórias herdadas do período colonial.

Apesar dos avanços, organizações LGBTQIA+ ressaltam que a descriminalização não elimina automaticamente a discriminação no cotidiano. Em comunicado, a Pride TT, organização de defesa dos direitos LGBTQIA+ de Trinidad e Tobago, afirmou que o resultado representa um marco na busca por igualdade, mas lembrou que o preconceito ainda afeta o acesso ao emprego, à educação, à moradia e aos serviços de saúde.