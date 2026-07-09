Justiça colombiana manda confiscar casa de ex-goleiro por ligação com Pablo Escobar

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Um tribunal colombiano embargou a casa do ex-goleiro René Higuita, alegando que o imóvel foi comprado com dinheiro do cartel de Pablo Escobar em 1992. Higuita nega e diz ser vítima, recorrendo da decisão que conclui fraude para ocultar a origem ilícita da propriedade e seus laços com o tráfico de drogas.

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Um tribunal da Colômbia determinou o embargo de uma casa pertencente ao ex-goleiro da seleção colombiana René Higuita, após concluir que o imóvel foi adquirido originalmente com recursos do cartel de Pablo Escobar antes de passar para o nome do ex-jogador em 1992.

A decisão é resultado de uma investigação iniciada há 12 anos pelo Ministério Público para esclarecer a origem da propriedade, localizada em um bairro nobre de Medellín, cidade natal de Higuita. Segundo a promotoria, foram utilizadas assinaturas falsas e outras manobras para “encobrir a procedência” do imóvel, que passou por diversas transferências até ser registrado no nome do ex-atleta um ano antes da morte de Escobar.

As investigações apontam que a residência havia sido comprada anteriormente por um laranja dos irmãos William e Gerardo Moncada, integrantes do cartel de Medellín. Os dois foram assassinados em 1992 dentro de uma prisão por ordem do próprio Pablo Escobar.

O que diz o ex-atleta

Em entrevista à Blu Radio nesta quinta-feira, Higuita negou qualquer envolvimento com a origem ilícita do imóvel. O ex-goleiro afirmou que adquiriu a casa com suas economias, disse ser “vítima” da situação e recorreu da decisão judicial.

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Enquanto o recurso não for julgado, Higuita poderá permanecer com a propriedade. O ex-jogador, que defendeu o Atlético Nacional de Medellín e o Real Valladolid, afirmou que, na época da compra, não existiam os mecanismos de verificação atualmente disponíveis para identificar a origem de um imóvel.