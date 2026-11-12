🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Justiça britânica condena dois iranianos por espionagem em Londres

Dupla monitorava jornalistas e opositores do regime dos aiatolás a mando da Guarda Revolucionária Islâmica, segundo promotores

Por Luiza Zubelli 12 nov 2026, 14h33
Dois homens de meia-idade, com pele clara e cabelos escuros, olham diretamente para a câmera. O homem à esquerda tem barba por fazer e cabelo mais ralo, enquanto o da direita tem cabelo mais cheio e sem barba. Ambos vestem camisetas cinzas e estão em um fundo claro
Mostafa Sepahvand (esquerda) e Farhad Manesh (direita) (Foto/Reprodução)
Continua após publicidade
Justiça britânica condena dois iranianos por espionagem em Londres Priorize VEJA no Google

Dois iranianos foram condenados por um tribunal de Londres, nesta quinta-feira, 12, por espionagem a serviço de Teerã na Inglaterra. A dupla monitorava principalmente a jornalistas e opositores do regime dos aiatolás.

Segundo o promotor Frank Ferguson, o caso se tratava de uma “operação planejada para espionar pessoas críticas ao regime iraniano”.

Após um julgamento de seis semanas no Tribunal de Woolwich, em Londres, Mostafa Sepahvand, de 41 anos, e Farhad Javadi Manesh, de 46, foram declarados culpados por espionagem a mando da Guarda Revolucionária Islâmica. No mesmo processo, um terceiro homem, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 anos, foi absolvido.

Siga

+Reino Unido acusa dois britânicos de ajudar Irã em incidente em base aérea usada pelos EUA

Continua após a publicidade

Além do serviço de vigilânica, Sepahvand foi considerado culpado por ter a intenção de cometer “atos de violência grave” contra uma das pessoas monitoradas. Em sua defesa, o iraniano alegou ter sido coagido, mas a acusação apontou que seus contatos na Guarda Revolucionária haviam prometido a quantia de 150 mil libras (cerca de R$ 1,1 milhão).

Alvos

Durante o julgamento, os promotores revelaram que, entre agosto de 2024 e março de 2025, os condenados fizeram buscas na internet, tiraram fotos, gravaram vídeos e frequentaram endereços ligados aos seus alvos.

Continua após a publicidade

Entre os vigiados estavam os jornalistas Kambiz Hosseini e Mojtaba Pourmohsen, ambos funcionários da Iran International — uma emissora de televisão em língua persa sediada em Londres que é considerada “terrorista” pelo governo iraniano. Outros alvos incluíam Jonathan Turner, cofundador da organização de advogados pró-Israel UKLFI, e um profissional não identificado que atua na área de produção de mídia.

O caso se insere em um contexto de relações particularmente tensas entre a república islâmica e o Reino Unido. Em julho, o governo britânico designou a Guarda Revolucionária Islâmica como ameaça à segurança nacional para reforçar o combate às atividades da organização.

Continua após a publicidade

Três meses depois, a Justiça da nação europeia acusou dois britânicos de ajudar o Irã em um plano de ataque à base aérea de Fairford, no sudoeste da Inglaterra, frequentemente usada pelos Estados Unidos. O atentado foi frustrado em setembro.

Publicidade
TAGS:
Guarda Revolucionária do Irã
Londres
Reino Unido
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).