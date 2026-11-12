Justiça britânica condena dois iranianos por espionagem em Londres

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Dois iranianos foram condenados em Londres por espionagem para o regime de Teerã, tendo como alvos jornalistas e opositores. Mostafa Sepahvand e Farhad Javadi Manesh foram considerados culpados após um julgamento de seis semanas, com Sepahvand também acusado de planejar violência. Descubra os detalhes dessa operação internacional.

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Dois iranianos foram condenados por um tribunal de Londres, nesta quinta-feira, 12, por espionagem a serviço de Teerã na Inglaterra. A dupla monitorava principalmente a jornalistas e opositores do regime dos aiatolás.

Segundo o promotor Frank Ferguson, o caso se tratava de uma “operação planejada para espionar pessoas críticas ao regime iraniano”.

Após um julgamento de seis semanas no Tribunal de Woolwich, em Londres, Mostafa Sepahvand, de 41 anos, e Farhad Javadi Manesh, de 46, foram declarados culpados por espionagem a mando da Guarda Revolucionária Islâmica. No mesmo processo, um terceiro homem, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 anos, foi absolvido.

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Além do serviço de vigilânica, Sepahvand foi considerado culpado por ter a intenção de cometer “atos de violência grave” contra uma das pessoas monitoradas. Em sua defesa, o iraniano alegou ter sido coagido, mas a acusação apontou que seus contatos na Guarda Revolucionária haviam prometido a quantia de 150 mil libras (cerca de R$ 1,1 milhão).

Alvos

Durante o julgamento, os promotores revelaram que, entre agosto de 2024 e março de 2025, os condenados fizeram buscas na internet, tiraram fotos, gravaram vídeos e frequentaram endereços ligados aos seus alvos.

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Entre os vigiados estavam os jornalistas Kambiz Hosseini e Mojtaba Pourmohsen, ambos funcionários da Iran International — uma emissora de televisão em língua persa sediada em Londres que é considerada “terrorista” pelo governo iraniano. Outros alvos incluíam Jonathan Turner, cofundador da organização de advogados pró-Israel UKLFI, e um profissional não identificado que atua na área de produção de mídia.

O caso se insere em um contexto de relações particularmente tensas entre a república islâmica e o Reino Unido. Em julho, o governo britânico designou a Guarda Revolucionária Islâmica como ameaça à segurança nacional para reforçar o combate às atividades da organização.

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Três meses depois, a Justiça da nação europeia acusou dois britânicos de ajudar o Irã em um plano de ataque à base aérea de Fairford, no sudoeste da Inglaterra, frequentemente usada pelos Estados Unidos. O atentado foi frustrado em setembro.