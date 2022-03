Junto a escombros, músico toca nas ruas de Kharkiv para mostrar destruição

O violoncelista ucraniano Denys Karachevtsev se apresentou nas ruas da cidade de Kharkiv nesta quarta-feira (23) em meio a escombros e prédios destruídos para aumentar a conscientização sobre a destruição causada pela guerra e para arrecadar fundos para a restauração da cidade.

“Eu amo minha cidade heróica que agora está lutando para sobreviver à guerra. Acredito profundamente que podemos ajudar. Acredito que podemos restaurar e reconstruir nossa cidade e nosso país quando a guerra acabar”, escreveu em sua conta no Facebook.

Ato similares já foram vistos recentemente no país. No início do mês, uma orquestra ucraniana se reuniu na Praça da Independência, em Kiev, para tocar o hino nacional da Ucrânia, em meio aos avanços de tropas russas em direção à capital.

Em um pequeno concerto, a Orquestra Sinfônica Clássica de Kiev também tocou trechos da Sinfonia n.º 9 de Ludwig van Beethoven, que deu inspiração ao hino da União Europeia. A escolha da música é simbólica, em uma analogia ao desejo ucraniano de se aproximar da Europa e se afastar da Rússia.

“Gostaríamos de apoiar o nosso presidente, que tem chamado todos os governos do mundo para nos ajudar a acabar com essa guerra”, disse.

Segundo ele, foi possível reunir apenas cerca de 20 músicos para a apresentação, número bem abaixo do conjunto padrão, que varia entre 65 e 70 profissionais. Por medo do conflito e de um eventual isolamento, muitos ucranianos deixaram não só a capital, mas também o país rumo a nações vizinhas.

De acordo com boletim de guerra regular montado pela embaixada da Ucrânia nos Estados Unidos, atualizado com alta frequência e publicado nesta quarta-feira, ao menos 121 crianças morreram e outras 167 ficaram feridas desde o início do conflito, de acordo com registros unificados de investigações e fontes locais.

No âmbito do combate, as autoridades ucranianas afirmam que perdas russas já incluem 15.600 soldados, 517 tanques e 101 aeronaves.