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Junho foi o mês mais mortal para civis na Ucrânia em mais de quatro anos de guerra

Rússia intensificou bombardeios contra áreas urbanas densamente povoadas, como a capital, Kiev. Resultado: 2026 tem 37% mais fatalidades que anos anteriores

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 10h46
Dois bombeiros observam um incêndio de grandes proporções consumindo vários veículos, incluindo caminhões, em uma área escura à noite. Chamas alaranjadas e fumaça densa sobem dos veículos em chamas, iluminando o cenário. No canto superior esquerdo, há um logotipo branco com texto em cirílico.
Equipes de resgate combatem um incêndio após um ataque aéreo russo na região de Chernigiv, no norte da Ucrânia, em meio à intensificação dos bombardeios de Moscou (Serviço de Emergência da Ucrânia/AFP)
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Junho foi o mês mais mortal para civis na Ucrânia em mais de quatro anos de guerra Priorizar nos meus resultados Google

Junho de 2026 foi o mês com mais civis mortos pela guerra na Ucrânia desde a invasão russa, há mais de quatro anos, segundo um relatório publicado pelas Nações Unidas nesta terça-feira, 14.

“Após o forte aumento registrado em maio, o número de vítimas civis continuou crescendo, alcançando o número mais elevado de civis mortos e feridos desde abril de 2022”, afirmou uma nota da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia (HRMMU).

O levantamento mostra que, em junho, pelo menos 293 civis morreram e 1.990 ficaram feridos em solo ucraniano. Segundo o relatório, 45% das vítimas estão relacionadas a mísseis e drones de longo alcance, em bombardeios que atingiram sobretudo cidades afastadas da linha de frente, como Kiev, no centro do país, e Dnipro, no centro-leste.

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Escassez de munições defensivas

Além disso, o número de mortes de civis confirmadas na Ucrânia no primeiro semestre de 2026 foi 37% maior do que o saldo no mesmo período do ano anterior — e mais que o dobro do registrado em 2024. Os dados também mostram níveis recordes de ataques com drones explosivos na linha de frente, com 89 civis mortos e 588 feridos.

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Nos últimos meses, aproveitando-se da escassez de mísseis de defesa aérea da Ucrânia, a Rússia intensificou os bombardeios contra áreas urbanas densamente povoadas, especialmente a capital, Kiev. A evolução mostra “o uso cada vez mais frequente de armas potentes que são especialmente letais quando utilizadas em áreas urbanas densamente povoadas”, destacou Danielle Bell, representante da HRMMU.

Em aceno a esse problema, nove países europeus lançaram na segunda-feira 14 uma coalizão defensiva com Kiev, com o objetivo de reforçar as “capacidades antibalísticas” em toda a Europa.

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Contra-ataque ucraniano

As autoridades russas, por sua vez, relataram um aumento semelhante de baixas civis em seu território, citando 250 civis mortos nos primeiros seis meses de 2026 — 121% a mais do que no ano anterior, segundo o relatório.

A Ucrânia parece ter estabilizado a frente de batalha nos últimos meses e, embora seus estoques de defesa aérea estejam esgotados — consequência direta do início da guerra entre Estados Unidos e Israel no Irã —, intensificou os ataques de médio e longo alcance usando drones explosivos contra a Rússia. Seus principais alvos pertencem ao complexo petrolífero do país invasor, o que já provocou escassez de combustíveis, em especial na península da Crimeia.

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No total, as Nações Unidas registraram 16.431 mortes de civis ucranianos desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, incluindo 803 crianças. No entanto, a organização afirma que esse número provavelmente é subestimado, pois não consegue verificar as mortes ocorridas durante os combates intensos nos primeiros meses de conflito em locais agora sob controle russo — incluindo Mariupol e Lysychansk, onde se acredita que milhares de pessoas tenham sido massacradas.

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