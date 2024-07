Juíza encerra processo contra Trump por retenção de documentos sigilosos

Aileen Cannon, juíza federal que preside um dos processos criminais contra o ex-presidente americano Donald Trump, encerrou nesta segunda-feira, 15, o caso que o acusava de reter, de forma irregular, centenas de documentos confidenciais do governo após deixar a Casa Branca. A juíza considerou que o procurador especial Jack Smith, que apresentou as acusações, foi nomeado ilegalmente, dando razão à equipe de defesa do antigo líder dos Estados Unidos.

A decisão conclui de forma tão surpreendente quanto abrupta um processo criminal que, quando foi aberto, era considerado por analistas como o mais perigoso de todos os enroscos judiciais de Trump. Ele enfrentava 37 acusações criminais federais que o responsabilizavam por reter, de maneira ilegal, segredos de Estado na área de defesa, incluindo informações sobre armas nucleares. O caso também o imputava por obstrução de Justiça, por ter se recusado a entregar os arquivos ao FBI após solicitação do órgão Arquivos Nacionais e Administração de Documentos, bem como do Departamento de Justiça. Isso levou a uma operação de busca e apreensão em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida.

Contestações da defesa

Os advogados de defesa apresentaram várias contestações ao caso, incluindo uma questão técnica que afirmava que o procurador especial Jack Smith, na liderança do processo, havia sido nomeado ilegalmente, em desacordo com a Cláusula de Nomeações da Constituição, uma regulamentação que rege a nomeação de certos cargos governamentais. A equipe jurídica de Trump afirmou seu cargo foi indevidamente financiado pelo Departamento Justiça – ampliando, ainda que sem explicitá-la na corte, a narrativa que acusa a Casa Branca de usar seu poder para perseguir o rival político do presidente Joe Biden.

Após um breve período de consideração, Cannon concordou com a contestação, escrevendo um despacho de 93 páginas que foi publicado nesta segunda-feira, dois dias depois de um ataque tiros contra Trump que o FBI diz investigar como “tentativa de assassinato” e possível ato de “terrorismo doméstico”.

Continua após a publicidade

“Os autores deram ao Congresso um papel fundamental na nomeação de oficiais principais e inferiores. Esse papel não pode ser usurpado pelo Poder Executivo ou difundido em outros lugares – seja neste caso ou em outro caso, seja em tempos de maior necessidade nacional ou não”, disse Cannon.

A equipe de Smith já havia contestado veementemente o argumento durante audiências prévias no mês passado, dizendo a Cannon que mesmo que tomasse uma decisão favorável à defesa, isso não deveria encerrar o caso inteiro. Espera-se que a decisão seja alvo de apelação.