Juíza dá vitória a ambientalistas e manda Trump suspender corte de árvores em campo de golfe

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Uma juíza federal dos EUA suspendeu a derrubada de árvores em um campo de golfe em Washington, um dos projetos de Donald Trump para a capital. Ambientalistas alertaram sobre cerca de 500 árvores já cortadas, com mais planejadas. A magistrada convocou audiência de emergência. Trump busca renovar o campo e deixar sua marca na cidade.

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Uma juíza federal dos Estados Unidos determinou, nesta segunda-feira, 12, a suspensão da derrubada de árvores em um campo de golfe de Washington, um dos muitos projetos impulsionados pelo presidente Donald Trump para remodelar a capital, depois que centenas delas foram cortadas.

A juíza Ana Reyes atendeu ao pedido de ambientalistas alarmados com a ação que, segundo eles, matou cerca de 500 árvores no sábado 10. Antes da decisão, esta semana veria outras centenas cortadas.

“O tribunal ordena aos réus que interrompam toda remoção de árvores no campo de golfe East Potomac”, afirmou a magistrada em uma breve decisão. Ela também convocou uma audiência de emergência por videoconferência para ouvir os argumentos de ambas as partes, especialmente sobre a falta de um aviso razoável por parte do governo a respeito da derrubada — a medida foi comunicada no fim da noite de sexta-feira 9.

Renovação à la Trump

Entusiasta do golfe, Trump quer renovar o campo, que considera deteriorado, e sustenta que no futuro ele poderia sediar grandes torneios.

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Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025, o republicano promoveu uma série de projetos de construção e renovação para deixar sua marca na capital dos Estados Unidos. Segundo afirmou, ele busca devolver o “esplendor” a uma Washington que seus antecessores teriam negligenciado.

No entanto, a oposição democrata o acusa de desperdiçar recursos públicos para alimentar a sua própria vaidade, e vários desses projetos são alvo de disputas judiciais.

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Entre eles está o monumental salão de baile que mandou construir na Casa Branca, obra que implicou na demolição de uma ala inteira da residência presidencial, assim como a renovação do Kennedy Center, o centro cultural e de espetáculos de Washington que ele quer rebatizar com seu nome.

“Ninguém vai fazer isso depois que eu tiver ido embora. Quando eu sair daqui, ninguém vai fazer”, declarou à New York Magazine, ao ser questionado se havia colocado em marcha todos esses projetos em busca de sua própria glória.

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(Com informações da AFP)