OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Juíza dá vitória a ambientalistas e manda Trump suspender corte de árvores em campo de golfe

Cerca de 500 troncos vieram abaixo no fim de semana, parte da onda de projetos à sua imagem que o presidente dos EUA impõe a Washington, D.C.

Por Sophia Paiva 12 out 2026, 19h07 | Atualizado em 12 out 2026, 19h27
Donald Trump, com cabelo loiro e pele bronzeada, usa um terno escuro e gravata vermelha, olhando para cima com a boca ligeiramente aberta, em um fundo escuro
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  (Mandel Ngan/AFP)
Continua após publicidade
Juíza dá vitória a ambientalistas e manda Trump suspender corte de árvores em campo de golfe Priorize VEJA no Google

Uma juíza federal dos Estados Unidos determinou, nesta segunda-feira, 12, a suspensão da derrubada de árvores em um campo de golfe de Washington, um dos muitos projetos impulsionados pelo presidente Donald Trump para remodelar a capital, depois que centenas delas foram cortadas.

A juíza Ana Reyes atendeu ao pedido de ambientalistas alarmados com a ação que, segundo eles, matou cerca de 500 árvores no sábado 10. Antes da decisão, esta semana veria outras centenas cortadas.

“O tribunal ordena aos réus que interrompam toda remoção de árvores no campo de golfe East Potomac”, afirmou a magistrada em uma breve decisão. Ela também convocou uma audiência de emergência por videoconferência para ouvir os argumentos de ambas as partes, especialmente sobre a falta de um aviso razoável por parte do governo a respeito da derrubada — a medida foi comunicada no fim da noite de sexta-feira 9.

Siga

Renovação à la Trump

Entusiasta do golfe, Trump quer renovar o campo, que considera deteriorado, e sustenta que no futuro ele poderia sediar grandes torneios.

Continua após a publicidade

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025, o republicano promoveu uma série de projetos de construção e renovação para deixar sua marca na capital dos Estados Unidos. Segundo afirmou, ele busca devolver o “esplendor” a uma Washington que seus antecessores teriam negligenciado.

No entanto, a oposição democrata o acusa de desperdiçar recursos públicos para alimentar a sua própria vaidade, e vários desses projetos são alvo de disputas judiciais.

Continua após a publicidade

Entre eles está o monumental salão de baile que mandou construir na Casa Branca, obra que implicou na demolição de uma ala inteira da residência presidencial, assim como a renovação do Kennedy Center, o centro cultural e de espetáculos de Washington que ele quer rebatizar com seu nome.

“Ninguém vai fazer isso depois que eu tiver ido embora. Quando eu sair daqui, ninguém vai fazer”, declarou à New York Magazine, ao ser questionado se havia colocado em marcha todos esses projetos em busca de sua própria glória.

Continua após a publicidade

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
Democratas
Donald Trump
Estados Unidos
Golfe
juízes
Meio ambiente
Washington
Washington, D.C.
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).