Juíza barra ‘Arco do Triunfo’ de Trump em Washington menos de uma hora após aprovação

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A juíza federal Tanya Chutkan suspendeu a construção do “Arco do Triunfo” que Donald Trump quer erguer em Washington, D.C., minutos após a aprovação. A decisão, válida por 14 dias, veio em meio a forte oposição pública e questionamentos sobre o impacto urbanístico e histórico. Críticos veem a obra como um “projeto de vaidade”.

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A juíza federal americana Tanya Chutkan suspendeu, na noite de quinta-feira 5, a construção do “Arco do Triunfo” que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer construir na capital, Washington, D.C. A decisão veio menos de uma hora após a aprovação final da estrutura, e vale por 14 dias.

Mesmo após uma longa audiência pública em que mais de 120 cidadãos manifestaram, por oito horas, sua oposição e preocupações com o projeto, a Comissão de Planejamento da Capital Nacional, um dos dois órgãos federais que supervisionam alterações arquitetônicas em Washington, deu o sinal verde definitivo para a construção do monumento de 76 metros de altura. O grupo é composto majoritariamente por aliados do presidente americano.

Em seguida, Chutkan — nomeada durante o governo Obama e responsável por um processo judicial que busca impedir a construção —, determinou que o governo (réu no caso) ficasse proibido de “iniciar, realizar ou efetivar de qualquer outra forma” qualquer “atividade relacionada à construção” nas proximidades do local proposto para o arco. Posteriormente, ela emitiu um memorando explicando parte dos fundamentos da decisão, incluindo os potenciais impactos econômicos e transtornos no trânsito da capital.

Oposição

Opositores questionam que o porte e localização do monumento — concebido para ser o maior arco do mundo — estragaria a paisagem repleta de marcos nacionais na capital, e afirmam que a construção não pode ser aprovada sem o crivo do Congresso, que controla o orçamento da união. Analistas avaliam que a Casa Branca tem pressa em erguer o chamado “Arc de Trump”, antes que o novo legislativo, sob controle democrata após as eleições de meio de mandato de terça-feira 3, assuma o poder em janeiro.

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Washington foi tomada por protestos ao longo de quinta-feira devido à iminência da aprovação da Comissão de Planejamento da Capital Nacional.

“Essa aberração monumental, fruto do ego de um único homem, desrespeita todos os militares ali sepultados”, declarou o deputado democrata Don Beyer durante uma das manifestações.

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Projetos pessoais

O arco é apenas um exemplo dos esforços do presidente para remodelar Washington, D.C à sua imagem e semelhança. Obras e reformas por toda a capital — desde o espelho d’água do Memorial Lincoln até o Kennedy Center — ganharam destaque em seu segundo mandato, iniciativas que seus críticos classificaram como “projetos de vaidade”. Em outubro, ao ser questionado por um repórter sobre a quem a versão americana do Arco do Triunfo de Paris seria dedicada, Trump apontou para si mesmo e respondeu: “A mim”.

Na quarta-feira 4, logo após a fragorosa derrota eleitoral dos seus republicanos nas midterms, o presidente americano fez sua primeira aparição pública em outra obra de grande visibilidade: o salão de baile da Casa Branca. A Ala Leste do edifício já foi demolida para receber a nova estrutura.

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Impactos negativos do arco

Em uma análise divulgada pelo Serviço Nacional de Parques (NPS) em agosto, a administração reconheceu que o arco causaria efeitos “adversos” em até 42 locais históricos, sendo os mais graves concentrados em seis pontos próximos à estrutura. Entre eles estão o Cemitério Nacional de Arlington, o corredor do Memorial Lincoln e a Arlington House — um memorial a Robert E. Lee que inclui a residência onde ele viveu antes de comandar o exército confederado.

O relatório aponta ainda que o arco comprometeria a “continuidade do desenho” de cenários icônicos de Washington e alteraria a visibilidade de monumentos vizinhos.