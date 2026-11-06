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Juíza barra ‘Arco do Triunfo’ de Trump em Washington menos de uma hora após aprovação

A decisão, válida por 14 dias, veio em meio a forte oposição pública e questionamentos sobre o impacto urbanístico e histórico do monumento de 76 metros

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 11h40
Donald Trump, com terno escuro e gravata vermelha, segura um modelo branco de arco arquitetônico com detalhes dourados, gesticulando enquanto fala em um púlpito com microfones e um emblema dourado, em um ambiente interno com janelas ao fundo
Presidente dos EUA, Donald Trump, apresenta em coletiva na Casa Branca uma maquete da versão americana do 'Arco do Triunfo' que ele quer construir em Washington, D.C. 15/10/2025 -  (Kevin Dietsch/Getty Images)
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A juíza federal americana Tanya Chutkan suspendeu, na noite de quinta-feira 5, a construção do “Arco do Triunfo” que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer construir na capital, Washington, D.C. A decisão veio menos de uma hora após a aprovação final da estrutura, e vale por 14 dias.

Mesmo após uma longa audiência pública em que mais de 120 cidadãos manifestaram, por oito horas, sua oposição e preocupações com o projeto, a Comissão de Planejamento da Capital Nacional, um dos dois órgãos federais que supervisionam alterações arquitetônicas em Washington, deu o sinal verde definitivo para a construção do monumento de 76 metros de altura. O grupo é composto majoritariamente por aliados do presidente americano.

Em seguida, Chutkan — nomeada durante o governo Obama e responsável por um processo judicial que busca impedir a construção —, determinou que o governo (réu no caso) ficasse proibido de “iniciar, realizar ou efetivar de qualquer outra forma” qualquer “atividade relacionada à construção” nas proximidades do local proposto para o arco. Posteriormente, ela emitiu um memorando explicando parte dos fundamentos da decisão, incluindo os potenciais impactos econômicos e transtornos no trânsito da capital.

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Oposição

Opositores questionam que o porte e localização do monumento — concebido para ser o maior arco do mundo — estragaria a paisagem repleta de marcos nacionais na capital, e afirmam que a construção não pode ser aprovada sem o crivo do Congresso, que controla o orçamento da união. Analistas avaliam que a Casa Branca tem pressa em erguer o chamado “Arc de Trump”, antes que o novo legislativo, sob controle democrata após as eleições de meio de mandato de terça-feira 3, assuma o poder em janeiro.

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Washington foi tomada por protestos ao longo de quinta-feira devido à iminência da aprovação da Comissão de Planejamento da Capital Nacional.

“Essa aberração monumental, fruto do ego de um único homem, desrespeita todos os militares ali sepultados”, declarou o deputado democrata Don Beyer durante uma das manifestações.

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Projetos pessoais

O arco é apenas um exemplo dos esforços do presidente para remodelar Washington, D.C à sua imagem e semelhança. Obras e reformas por toda a capital — desde o espelho d’água do Memorial Lincoln até o Kennedy Center — ganharam destaque em seu segundo mandato, iniciativas que seus críticos classificaram como “projetos de vaidade”. Em outubro, ao ser questionado por um repórter sobre a quem a versão americana do Arco do Triunfo de Paris seria dedicada, Trump apontou para si mesmo e respondeu: “A mim”.

Na quarta-feira 4, logo após a fragorosa derrota eleitoral dos seus republicanos nas midterms, o presidente americano fez sua primeira aparição pública em outra obra de grande visibilidade: o salão de baile da Casa Branca. A Ala Leste do edifício já foi demolida para receber a nova estrutura.

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Impactos negativos do arco

Em uma análise divulgada pelo Serviço Nacional de Parques (NPS) em agosto, a administração reconheceu que o arco causaria efeitos “adversos” em até 42 locais históricos, sendo os mais graves concentrados em seis pontos próximos à estrutura. Entre eles estão o Cemitério Nacional de Arlington, o corredor do Memorial Lincoln e a Arlington House — um memorial a Robert E. Lee que inclui a residência onde ele viveu antes de comandar o exército confederado.

O relatório aponta ainda que o arco comprometeria a “continuidade do desenho” de cenários icônicos de Washington e alteraria a visibilidade de monumentos vizinhos.

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Donald Trump
Estados Unidos
Washington, D.C.
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