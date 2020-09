Juiz suspende ordem de Trump e permite download do TikTok nos EUA

O juiz Carl Nichols, de Washington, suspendeu a proibição de download do aplicativo TikTok anunciada pelo governo de Donald Trump. A interdição passaria a valer a partir das 23h59 deste domingo, mas, com a decisão, Google e Apple poderão manter o TiKToK em suas lojas de aplicativo.

O magistrado concedeu uma liminar solicitada pela ByteDance, empresa proprietária do TikTok, para permitir a disponibilidade do aplicativo em território americano. De acordo com informações do Financial Times, o juiz argumentou que a administração de Trump estava infringindo a liberdade de expressão e agindo de maneira caprichosa para prejudicar o aplicativo de vídeos.

Por outro lado, Nichols se recusou, a bloquear restrições adicionais do Departamento de Comércio dos EUA, que entrarão em vigor em 12 de novembro. Essas restrições são mais abrangentes e incluem “qualquer provisão de hospedagem de internet que habilite o funcionamento ou otimização do aplicativo nos EUA”. Isso significa que se o acordo entre a chinesa ByteDance e as empresas americanas Oracle e Walmart não for aprovado, o TikTok poderá parar de funcionar oficialmente nos Estados Unidos em novembro.