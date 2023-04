Juiz responsável por caso de Trump recebeu ‘dezenas’ de ameaças

O juiz de Nova York, Juan Merchan, responsável pelo caso criminal contra Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, recebeu “dezenas” de ameaças contra ele e sua família após a prisão do republicano, na última terça-feira 4. As informações foram divulgadas pela emissora americana NBC News nesta quinta-feira, 6.

Acusado de realizar pagamentos clandestinos à atriz pornô Stormy Daniels, o republicano se declarou inocente de 34 acusações. Trump é o primeiro ex-presidente americano a virar réu em caso criminal.

Logo depois de ser liberado da audiência de acusação no Tribunal Criminal de Manhattan, fez uma série de declarações inflamatórias sobre o futuro do país caso seja declarado culpado. Críticos dizem que sua postura combativa é um dos principais motivos da escalada de ameaças por trumpistas.

+ ‘EUA estão indo para o inferno’, diz Trump após ser acusado em NY

Durante a sessão da corte, Merchan alertou Trump sobre “abster-se de fazer declarações que possam incitar a violência e a agitação civil”. No entanto, o republicano já havia convocado manifestações contra as decisões da Justiça. Marjorie Taylor Greene, congressista de extrema-direita da Geórgia, liderou um protesto do lado de fora do prédio do tribunal de Manhattan na terça-feira.

Continua após a publicidade

De acordo com a NBC News, apoiadores do ex-presidente enviaram ameaças por e-mail, cartas e telefonemas, semelhantes às recebidas pelo promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, responsável pelo indiciamento de Trump. O site do escritório de Bragg removeu as biografias de seus colaboradores, na tentativa de protegê-los de intimidações semelhantes.

+ Trump se rende em Nova York, acusado de comprar silêncio de atriz pornô

O jornal The New York Daily reportou, ainda, que o conteúdo das ameaças é “ofensivo e difamatório”, sendo a maioria enviada de fora do estado. Devido ao aumento da violência contra Merchan, sua segurança pessoal e do tribunal foram reforçadas. A polícia de Nova York comunicou que vai oferecer “proteção extra a todos os funcionários afetados”.

Além disso, o porta-voz do escritório de administração do tribunal de Nova York, Lucian Chalfen, disse que estão “avaliando e reavaliando as preocupações de segurança e ameaças potenciais” para ajustar os protocolos, caso necessário.

Apesar das acusações, a campanha eleitoral de Trump para 2024 ainda não foi afetada. O republicano mantém uma liderança confortável para a indicação como candidato oficial do seu partido. Ele recebeu, inclusive, apoio de diversos políticos – até do rival Ron DeSantis, governador da Flórida – durante as investigações.

Continua após a publicidade