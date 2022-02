Juíz determina que Trump e filhos devem depor em investigação de fraude

O ex-presidente dos americano Donald Trump e dois dos seus filhos, Ivanka e Donald Jr., devem prestar depoimentos na investigação civil sobre fraudes em uma das empresas da família, a Trump Organization. A decisão foi emitida pelo juiz da Suprema Corte de Nova York, Arthur Engoron, nesta quinta-feira, 17.

A investigação está em andamento desde 2019. Em janeiro deste ano, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, alegou ter encontrado “evidências significativas” de fraude, como uso de avaliações de ativos “fraudulentas ou enganosas” para benefícios econômicos, incluindo deduções fiscais e empréstimos.

Desde então, Trump e seus filhos tentavam anular as intimações da procuradora, enquanto ela pedia ao tribunal que eles fossem obrigados a depor. Durante a audiência, os advogados de Trump indicaram que apelariam caso a decisão fosse desfavorável.

“Em última análise, uma procuradora-geral do estado começa a investigar uma entidade empresarial, descobre muitas evidências de possível fraude financeira e quer questionar, sob juramento, vários dos princípios das entidades, incluindo seu homônimo. Ela tem o direito claro de fazê-lo”, escreveu Engoron.

Os advogados da família continuam relutantes, afirmando que se a procuradora quer um testemunho, ela deveria levá-los a um grande júri, onde eles poderiam receber imunidade. Eles também apresentaram um pedido para congelar a investigação, dizendo que James está envolvida em um processo político e seletivo e é indevidamente tendenciosa contra Trump. O juiz rejeitou todas as alegações da defesa.

Segundo James, a empresa familiar teria usado avaliações de ativos “fraudulentas ou enganosas” para benefícios econômicos, incluindo deduções fiscais e empréstimos. A inquirição teve início após Michel Cohen, ex-advogado de Trump, testemunhar ao Congresso que as declarações financeiras anuais do ex-presidente inflacionaram os valores de ativos para obter termos favoráveis para empréstimos e seguros.

No documento, a procuradora menciona o que chamou de declarações enganosas sobre o valor de seis propriedades do ex-presidente, incluindo clubes de golfe na Escócia e em Westchester, em Nova York. No texto, James também dá detalhes sobre como a empresa supostamente inflacionou avaliações. No caso do clube de golfe nova-iorquino, por exemplo, 150 mil dólares em taxas nunca foram arrecadadas.

No início desta semana, em mais um duro golpe contra o republicano, a empresa que prestava serviços contábeis há anos para a Trump Organization afirmou que quase 10 anos de demonstrações financeiras não seriam confiáveis e que não seriam mais responsáveis pela contabilidade da empresa, citando um conflito de interesses.

No documento, a Mazars também aconselha a Trump Organization a informar as afirmações a quaisquer destinatários das declarações financeiras, como credores ou seguradoras. Segundo a empresa, o único trabalho que não foi completo foi o preenchimento das declarações de imposto de renda de Donald Trump e sua esposa, Melania Trump.